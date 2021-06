Expulsan a pasajeros de vuelo por pelea sobre el uso de reposabrazos

Un vuelo con destino a Las Vegas tuvo que ser desviado debido a dos pasajeros que se pelearon por el uso del reposabrazos de sus asientos.

De acuerdo con los informes, el incidente ocurrió 15 minutos después de que el avión de United despegara desde el Aeropuerto Internacional de San Francisco con dirección a Las Vegas.

El avión regresó a San Francisco después de que los dos hombres se pelearan por la colocación de los codos en el reposabrazos que compartían en sus asientos.

Debido al intercambio de insultos y golpes, la policía fue convocada en la puerta de abordaje para escoltarlos fuera del avión y arrestarlos; ninguno de los dos resultó herido.

Asimismo, ninguno de los dos pasajeros trataron de “proseguir con la acción policial”. Después de que terminaron las investigaciones, los pasajeros fueron liberados, pero se les prohibió reincorporarse al viaje.

El incidente fue compartido inicialmente por Jack Krawczyk, director de producto de Google, a través de redes sociales, quien a su vez dijo que dicho vuelo se trataba del primero que tomaba “en 15 meses”.

Un portavoz de United Airlines le dijo a SFGate que el incidente había comenzado antes del despegue.

On my first flight in 15 months, of course we were rerouted back to the gate because two passengers got into a physical altercation over elbow placement upon arm rests. pic.twitter.com/YBAV1iG2Fk

“Por supuesto que nos desviaron de regreso a la puerta porque dos pasajeros tuvieron un altercado físico por la colocación del codo sobre los reposabrazos”, escribió en un tweet Krawczyk.

El tweet del empresario generó reacciones inmediatas a través de redes sociales, planteando un debate sobre el uso de reposabrazos y de quién puede utilizarlo.

"Mira, las reglas son simples", escribió un usuario. “El pasillo tiene espacio para las piernas, el asiento de la ventana tiene la ventana, el asiento del medio tiene los dos reposabrazos. Así ha sido siempre, así será siempre. Descúbrelo gente”.

Por su parte, otros usuarios criticaron el espacio “inhumano” que ofrecen las aerolíneas por cada asiento ocupado.

“Las propias aerolíneas tienen la culpa de esto. Siguen empacando gente como sardinas de manera inhumana y los pasajeros se estresan. Cuando sus políticas les hagan perder dinero, cambiarán”, se lee en otro tweet.

The airlines themselves are to blame for this. They keep packing people in like sardines inhumanely and passengers get stressed. When their policies cause them to loose money they will change