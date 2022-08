Fechas y actividades para disfrutar la Navidad en Universal Orlando

Universal Orlando Resort invita a los visitantes a celebrar las fiestas navideñas, que comienza el 12 de noviembre, todos los días, hasta el 1 de enero de 2023. En todo el destino, los visitantes pueden celebrar la época más maravillosa del año con una increíble colección de festividades épicas que presentan algunas de las historias y personajes más queridos de la cultura pop, todas cobran vida en experiencias que van desde alegrías tradicionales hasta giros de los clásicos navideños que no se pueden experimentar en ningún otro lugar.

En esta temporada navideña, los visitantes pueden presenciar una transformación espectacular del castillo de Hogwarts durante “The Magic of Christmas at Hogwarts Castle en The Wizarding World of Harry Potter - Hogsmeade, conocer al "mismo gruñón verde", el Grinch, durante Grinchmas, mira globos y carrozas toman las calles durante Universal’s Holiday Parade featuring Macy’s y mucho más.

A continuación, una descripción general de algunas de las experiencias inolvidables que cobran vida esta temporada navideña en Universal Orlando Resort, todo incluido en la entrada a los parques temáticos:

Christmas in The Wizarding World of Harry Potter en Universal Studios Florida y Universal’s Islands of Adventure

Las espectaculares tierras temáticas de The Wizarding World of Harry Potter se transformarán en maravillosos paisajes mágicos para las fiestas navideñas, con una decoración festiva en las icónicas calles de Hogsmeade y Diagon Alley, que incluye decoraciones temáticas, guirnaldas y luces. Los visitantes también pueden disfrutar de actuaciones especiales con temas festivos del Frog Choir, compuesto por estudiantes de Hogwarts y sus ranas gigantes que croan, en Hogsmeade, y la sensación de canto más popular del mundo mágico, Celestina Warbeck and the Banshees, en Diagon Alley.

Y una vez que cae la noche en Hogsmeade, los visitantes pueden deleitarse con una espectacular proyección de momentos navideños inspirados en las queridas historias de "Harry Potter" en “The Magic of Christmas at Hogwarts Castle” en Universal's Islands of Adventure.

Universal’s Holiday Parade featuring Macy’s en Universal Studios Florida

Los personajes favoritos de los fanáticos de Despicable Me de Illumination y Shrek y Madagascar de DreamWorks Animation, junto con globos gigantes, docenas de coloridas carrozas y cientos de artistas festivos, llenan las calles de Universal Studios Florida durante Universal's Holiday Parade en conjunto con Macy's. Papá Noel también hace su aparición durante el impresionante desfile, encabezando un final pintoresco que culmina con la iluminación del deslumbrante árbol de Navidad de 80 pies del parque.

Grinchmas en Universal’s Islands of Adventure

El espíritu de Grinchmas cobra vida en Universal's Islands of Adventure con "Grinchmas Who-liday Spectacular", un recuento en vivo del clásico navideño del Dr. Seuss protagonizado por el mismísimo experto en travesuras, el Grinch.

La celebración continúa en el área de Seuss, que estará adornada con una decoración navideña, que incluye bastones de caramelo gigantes, árboles de Navidad retorcidos, coronas y hermosos adornos de oropel. Mientras pasean por la tierra, los visitantes pueden disfrutar de apariciones especiales de los alegres Whos de Who-ville mientras se preparan para sus vacaciones favoritas en toda el área de Seuss, e incluso conocer al malvado y verde Grinch, para una oportunidad especial de fotografía.

Mannheim Steamroller en Universal Studios Florida

El artista navideño más vendido de todos los tiempos, Mannheim Steamroller, regresa a Universal Studios Florida para llenar el aire con los sonidos icónicos de la temporada con presentaciones en vivo los días 3, 4, 10 y 11 de diciembre.

Festividades adicionales por todo el Resort

Y hay aún más diversión para disfrutar esta temporada navideña en Universal Orlando con productos temáticos navideños, ofertas de alimentos y bebidas, encuentros con personajes, decoración de temporada y actividades de celebración en los hoteles de Universal, y más. Próximamente, se revelarán detalles adicionales sobre las ofertas navideñas en Universal Orlando Resort.

El acceso a la celebración de las vacaciones de Universal Orlando está incluido con la entrada regular a los parques temáticos.

La información y fotos son cortesía de NBCUniversal y Universal Orlando News