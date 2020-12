Fotos: La mayor nevada en años 'pinta' de blanco a Nueva York

Nueva York amaneció este jueves con la mayor acumulación de nieve registrada en varios años como consecuencia de un temporal que golpeó con fuerza gran parte de la costa este de Estados Unidos.

En la Gran Manzana cayeron alrededor de 25 centímetros de nieve, más que en todo el invierno pasado, y las precipitaciones continuaban aún en la mañana del jueves, aunque según los meteorólogos lo peor de la tormenta ya pasó.

El alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, aseguró que la cantidad de nieve registrada en las últimas 24 horas era la mayor desde enero de 2016.

En algunas zonas del norte del estado se llegó a acumular más de un metro de nieve, según las autoridades.

Las escuelas neoyorquinas permanecían cerradas este jueves, con todos los estudiantes en clases remotas, pero se esperaba que pudiesen reabrir el viernes, según indicó De Blasio en una conferencia de prensa.

La nieve y los fuertes vientos golpearon en dirección sur-norte buena parte de la costa este estadounidense, incluidas muchas de sus principales ciudades como Filadelfia o Boston, y continuaban dejando importantes precipitaciones en la región de Nueva Inglaterra.

El mal tiempo afectó a los transportes en toda la zona, con más de 1.700 vuelos cancelados durante el jueves en Estados Unidos, según el portal de tráfico aéreo Flightaware, y con limitaciones en el número de trenes que conectan varias grandes urbes y sus suburbios.

En las carreteras la nieve provocó además numerosos accidentes, incluido uno con dos víctimas mortales en Pensilvania y otro en la ciudad de Nueva York que dejó a media docena de personas hospitalizadas.

Las autoridades de varios estados, por segundo día consecutivo, pidieron evitar los desplazamientos no esenciales.

"He recorrido varias zonas hoy y les digo que no es seguro. No deberían estar ahí fuera si no tienen que estar", señaló en una rueda de prensa el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo.