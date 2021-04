Hawái trabaja en pasaporte de vacunas para evitar cuarentena

En medio de sus esfuerzos por proteger a sus ciudadanos y turistas que lo visitan del coronavirus, Hawái está trabajando en un pasaporte de vacunas.

De acuerdo con detalles proporcionados por el gobernador de Hawái, David Ige, se está trabajando en la aprobación de pasaportes de vacunas con el objetivo de que los visitantes se salten las medidas de cuarentena con la seguridad de que no se contagiarán ni contagiarán a otros con el virus del SARS-CoV-2.

En un futuro los viajeros podrán presentar un comprobante de vacunación para participar en el programa Safe Travels impulsado por el estado.

Hasta el momento se sabe que la aprobación está bajo la consideración del director de la Agencia de Manejo de Emergencias de Hawái, reveló el gobernador en el documento de la Decimonovena Proclamación de Emergencia del estado.

El cronograma para implementar las nuevas medidas se revelarán más adelante en caso de llegar a la aprobación.

Si esto sucede, los pasaportes comenzarán a solicitarse a partir de mayo, pero no de forma obligatoria, en cambio “será una forma más sencilla de viajar”, dijo el vicegobernador Josh Green a Hawaii New Now.

En un comunicado, Mufi Hannemann, presidente y director de Asociación de Turismo y Alojamiento de Hawái destacó que los pasaportes no serán obligatorios ni están diseñados para “discriminar” o privar a ninguna persona de sus “derechos inalienables”.

Hannemann le dijo a Hawaii News Now que el pasaporte serviría como un impulso a la economía del estado ahora que se ha visto afectado por la pandemia de coronavirus y las crisis de desempleo, además de las pausas en la industria turística.

“Las empresas han perdido mucho dinero durante todo este periodo aquí, así que hay mucho que recuperar. Pero lo que es más importante, estamos ansiosos por que esta economía avance de manera segura y saludable”, apuntó.

Medidas Covid de Hawái

El programa Safe Travels del estado exige a todos los visitantes, de todas las islas, que presenten una prueba de coronavirus negativa realizada por un laboratorio aprobado por el estado dentro de las 72 horas antes de su llegada.

Las personas que no cumplan con el requisito o su prueba sea positiva deben permanecer en cuarentena por 14 días.

Pasaportes de vacunación en Estados Unidos

Hace unos días la Casa Blanca descartó la imposición de cualquier tipo de pasaporte sanitario de vacunación contra el coronavirus en el país, pero dijo que las empresas privadas eran libres de considerarlos.

"El gobierno no apoya ni apoyará ahora un sistema que requiere que los estadounidenses porten una credencial. No habrá una base de datos federal de vacunas ni un mandato federal que requiera que todos obtengan una única credencial de vacunación", dijo a la prensa la secretaria de prensa, Jen Psaki.

A nivel internacional los pasaportes se han originado como un método potencialmente poderoso para reabrir países y por consecuencia sus economías de manera segura.