Un hombre enfrenta cargos federales en Estados Unidos por violar las restricciones decretadas por la pandemia de Covid-19, al organizar un paseo de senderismo en el Gran Cañón, en Arizona, con 153 personas.

El Parque Nacional del Gran Cañón cerró al comienzo de la pandemia como una medida para reducir los contagios de coronavirus. La reserva reanudó sus actividades hace casi un año bajo estrictas medidas sanitarias.

Joseph Don Mount, un hombre originario del estado de Washington, infringió los lineamientos al organizar una excursión y obtener dinero de ella. El hombre cobró una tarifa de 95 dólares por persona.

El acusado planeó el paseo por varios meses, pese a que autoridades del Gran Cañón le advirtieron que era ilegal.

Cuando se realizó la excursión, el pasado 24 de octubre, la reserva natural permitía grupos de 11 personas como máximo, mientras antes de la pandemia el límite era de 30 turistas. Además, se solicita a los visitantes que mantengan una distancia de casi dos metros con otras personas y que usen cubrebocas en todo momento.

Funcionarios del Parque Nacional del Gran Cañón, en Arizona, recibieron el reporte de que Don Mount organizaba en Facebook una caminata con más de 100 participantes.

If you were hiking and came across this situation — would you put on your mask?



In Grand Canyon National Park, wearing a face mask/covering is required outside — if you cannot physically distance by maintaining a minimum of 6 feet/2 meters from those outside your household. pic.twitter.com/CBW1qUTrUD