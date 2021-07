Joe Biden debutará como 'atracción' de Disney en agosto

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, debutará en agosto en el Hall of Presidents, una atracción en el parque Magic Kingdom de Orlando (Florida) que reúne figuras animadas y parlantes de los que han llegado a la Presidencia de este país.

Disney publicó en su blog una fotografía de la figura de Biden, el presidente número 46 de Estados Unidos, en pie y con una mano extendida hacia delante junto a las figuras de sus pares.

Cuando la atracción reabra en agosto, la figura del actual presidente, de 78 años y el segundo que profesa la religión católica en la historia de EE.UU., estará en el centro de la escena rodeada de las de sus antecesores en la Casa Blanca, incluida la del republicano Donald Trump, que fue el presidente número 45.

We're sharing a behind-the-scenes look at the work underway to add President Joe Biden to The Hall of Presidents at Magic Kingdom Park. Disney Imagineers are putting the final touches on the show, which will debut to guests in August: https://t.co/XokgZPjNFg pic.twitter.com/0jBQmUQ67B