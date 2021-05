Las 10 atracciones para ver en tu primer viaje a Boston

Boston es una ciudad de Massachusetts que encanta a todo tipo de viajeros. Para los amantes de la historia tiene museos que narran a Estados Unidos desde las 13 colonias; para los foodies, los mejores mariscos; para los deportistas, juegos de equipos de renombre y para quienes prefieren la naturaleza, avistamientos de ballenas.

Si quieres recorrer este maravilloso destino, toma nota de las atracciones que son una visita obligada. Llenarán tu viaje con experiencias increíbles.

1) Freedom Trail

El Camino a la Libertad es una ruta a través de Boston, Massachusetts, donde se condensan 250 años de historia, pues conduce a 16 sitios históricos de importancia nacional.

“Conservado y dedicado por los ciudadanos de Boston en 1951, Freedom Trail es una colección única de museos, iglesias, casas de reuniones, cementerios, parques, un barco y marcadores históricos que cuentan la historia de la Revolución Americana y más allá”, señalan en su página web.

Freedom Trail trae a más de 4 millones de personas cada año. Algunos de sus puntos más icónicos son Boston Common, Casa de Estado de Massachusetts, Iglesia de Park Street, Faneuil Hall y el Monumento de Bunker Hill.

2) Museum of Fine Arts de Boston

Abrió sus puertas al público el 4 de julio de 1876, en el centenario de la nación. Hoy en día su colección comprende cerca de 500,000 obras de arte entre pinturas, tesoros nacionales y documentos de importancia histórica.

También hay exhibiciones de arte contemporáneo y programas educativos. Se ubica en el 465 de Huntington Avenue. Abre de miércoles a domingo de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

3) Fan Pier

Es uno de los sitios costeros más importantes y codiciados en Boston. Desde ahí, podrás maravillarte con la arquitectura de la ciudad y deleitarte con la comida de los restaurantes de la zona. No olvides tu cámara fotográfica para capturar la belleza de este puerto.

En el mismo vecindario está el Museo de los Niños, el Museo de Bomberos, el Instituto de Arte Contemporáneo y el Monumento a los Héroes Caídos de Massachussets.

4) New England Aquarium

El Acuario de Nueva Inglaterra es un líder mundial en exploración y conservación marina desde hace casi 50 años. El acuario está ubicado en el número 1 de Central Wharf en Boston.

Entre sus especies animales están el pingüino africano, el león marino de California, la anaconda verde, el pulpo gigante del Pacífico, el pez león y la tortuga marina verde.

El acuario abre lunes y martes de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. Los viernes de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. y sábado y domingo de 9:00 a.m. a 6:00 pm. El costo va de los $23 a los $32 dólares.

5) Boston Common

Es un parque público del centro de Boston fundado en 1634. Aquí fue donde la milicia colonial se reunió para la Revolución que daría la Independencia a Estados Unidos.

De un terreno común utilitario para actividades como pastoreo, formaciones de milicias y ahorcamientos públicos evolucionó a un parque con árboles, fuentes y estatuas de importancia histórica.

Ahora puedes ver un campo de béisbol, un área de juegos para niños y el Frog Pond, que ofrece patinaje en invierno y una piscina para niños en verano.

6) Harvard University

Harvard es la universidad más antigua y una de las más importantes del país. No te quedes sin explorar su historia. La escuela ofrece un tour dirigido por estudiantes para mostrar imágenes nunca antes vistas de Harvard y su legado en tiempos modernos e históricos.

Antes de la pandemia por Covid-19 había recorridos por el campus, pero ahora sólo son en zoom y el registro debe realizarse con anticipación en esta página web.

7) Fenway Park

Es el estadio de béisbol de los Boston Red Sox y el inmueble más viejo de la MLB. Si te gusta este deporte, compra entradas para un partido. Sentirás la adrenalina y te contagiarás de la emoción del público presente.

8) Quincy Market

Fue inaugurado al público en 1826 y aún es uno de los puntos más visitados de la ciudad. Ve para disfrutar de deliciosos platillos locales, elaborados con los ariscos y productos más frescos. Hay 18 restaurantes y 35 comedores.

Los platos más aclamados son:

Sopa de almejas

Pastel de crema de Boston

Frijoles horneados bostonianos con pan integral

Rollitos de langosta

Mariscos (langosta, almejas de ventresca entera)

9) Boston Harbor Islands

Es un parque compuesto por 34 islas y penínsulas. En el fuerte histórico puedes disfrutar de un día de picnic e incluso acampar para ver las estrellas.

Si lo prefieres, realiza caminatas, observación de aves y exploración del parque. “Los senderos y las playas están abiertos durante el día los siete días de la semana”, señalan en su página web.

10) Tour para ver ballenas

Los mejores meses para ver ballenas en el área de Boston son mayo, junio, julio, agosto y septiembre.

Boston Harbor Cruises ofrece el único crucero de Boston de tres horas para avistar ballenas en un catamarán de alta velocidad. Otros como Capitán Bill garantizan el avistamiento en el 99% de sus viajes, pero éstos son más cortos.