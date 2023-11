Dicen que no hay mejor lugar para celebrar la temporada decembrina que Nueva York. Y es que esta ciudad estadounidense inicia los festejos desde la última semana de noviembre y se prolongan hasta la primera semana de enero.

En Nueva York podrás maravillarte con el clásico e imponente árbol de Navidad de Rockefeller Center, pero también disfrutarás de algunos de los mejores espectáculos navideños en el mundo, sin dejar atrás atracciones icónicas como Central Park y sus miradores.

Una actividad muy popular durante la Navidad en Nueva York es ver las exhibiciones de luces: barrios enteros, zoológicos y jardines botánicos se suman con paraísos de luces.

Si viajas a Nueva York este 2023, te damos una guía de las 50 mejores atracciones de Navidad para no perderse este año.

1. Vista el árbol de Navidad en el Rockefeller Center. Estará encendido desde el 29 de noviembre y hasta el 13 de enero.

2. Recorre Dyker Heights, el barrio con las casas más decoradas de Nueva York. Verás miles de luces parpadear.

3. Patina en la pista de hielo The Rink del Rockefeller Center. Ya está abierta.

4. Compra boletos para "Christmas Spectacular" en Radio City Music Hall, protagonizada por The Rockettes, del 17 de noviembre al 1° de enero.

5. Bryant Park se transforma en un mercado navideño durante diciembre.

6. Disfruta del Cascanueces en Lincoln Center, del 24 de noviembre al 31 de diciembre.

7. Shine Bright en una instalación en Hudson Yards con más de 2 millones de luces blancas. A partir del 13 de noviembre.

8. El Zoológico del Bronx también abre de noche en diciembre para mostrar figuras de animales iluminadas con luces LED, del 17 de noviembre al 7 de enero.

9. El árbol del Bank of America Winter Village en Bryant Park se encenderá el 28 de noviembre.

10. Visita la aldea de pan de jengibre más grande del mundo Gingerbread Lane en Essex Street Market.

11. Despide el 2023 y da la bienvenida al Año Nuevo 2024 en Times Square el 31 de diciembre.

12. Conciertos navideños con la Filarmónica de Nueva York, del 6 al 23 de diciembre.

13. Espectáculo navideño en el St. George Theatre, del 8 al 10 de diciembre.

14. Celebración navideña de iHeart Radio en el Madison Square Garden, con artistas como Olivia Rodrigo, SZA y OneRepublic. 8 de diciembre.

15. Brooklyn Ballet presenta El Cascanueces en una versión Hip-Hop el 16 de diciembre.

16. Disfruta de un concierto navideño en el Museo Guggenheim, el 17 de diciembre.

17. La reina de la Navidad, Mariah Carey, se presenta en el Madison Square Garden del 17 al 21 de diciembre.

18. Maravíllate con el árbol de Navidad del Museo Metropolitano de Arte, lo colocan en el Salón de Esculturas Medievales.

19. Holiday Train Show en el Jardín Botánico de Nueva York.

20. El Museo Americano de Historia Natural instala un árbol de origami en la temporada navideña.

21. Exhibición de trenes navideños en la Sociedad Histórica de Nueva York del 24 de noviembre al 4 de febrero.

22. Súbete al ferry hasta Governors Island Winter Village.

23. El Pier 17 se transforma en el Polo Norte con pista de hielo, comida y bebidas de temporada y fotografías con Santa Claus, del 22 de noviembre al 7 de enero.

24. Lightscape en el Jardín Botánico de Brooklyn para ver instalaciones de miles de luces, del 17 de noviembre al 1 de enero.

25. Exhibición de luces Astra Lumina en el Jardín Botánico de Queens, del 24 de noviembre al 31 de diciembre .

26. Prueba las mejores galletas y pasteles navideños en Arthur Avenue en el Bronx.

27. Camina por un helado Central Park y disfruta del paisaje de invierno.

28. Toma el té navideño en The Plaza Hotel, del 1 de noviembre al 31 de diciembre.

29. Frot Fest en Luna Park de Coney Island. Habrá pista de patinaje, comida y luces hasta el 7 de enero.

30. Crucero Holiday Jazz, Cocoa and Carols a partir del 15 de noviembre.

31. El tour Holiday Lights & Movie Sites te lleva por sets de películas navideñas filmadas en Nueva York, del 25 de noviembre al 2 de enero.

32. Admira las luces navideñas de la ciudad desde sus miradores: Empire State Building, Top of the Rock o Summit One Vanderblit.

33.Madame Tussauds Nueva York tiene horario extendido del 24 al 25 de diciembre, abierto de 9 a. m. a 10 p. m.

34. Entra a una obra de Navidad en Broadway.

35. El histórico club de jazz Blue Note New York ofrece brunch y espectáculos el 24 y 25 de diciembre.

36. Shopping en Macy's Herald Square, Saks Quinta Avenida y Bloomingdales.

37. The Ride Buzz en edición navideña.

38. Proyección de “ElF” en el Empire State el 3, 10 y 17 de diciembre.

39. Árbol del parque Washington Square, a partir del 6 de diciembre.

40. Crucero navideño de Harbour Line con jazz y villancicos navideños en vivo.

41. Instalación de salas temáticas Christmas House NYC en Oculus, desde el 24 de noviembre y hasta enero de 2024.

42. Termina la temporada navideña con el desfile de los Reyes Magos del Museo del Barrio. El 6 de enero de 2024.

43. Disfruta los escaparates de las tiendas en la Quinta Avenida.

44. Arma tu sesión de fotos en los puntos más icónicos de la temporada.

45. Visita la Tienda de Harry Potter con decoración Navideña.

46. La Navidad en Nueva York inicia con el Desfile de Acción de Gracias, ¡no te lo pierdas!

47. Tómate una foto con Santa Claus.

48. Prueba las donas navideñas por los locales de la ciudad.

49. Grand Central se transforma con la decoración y exhibiciones navideñas.

50. Ve la pista de hielo y el árbol de Rockefeller Center desde lo alto de Top of the Rock.

Ahora sí, ¡prepara las maletas y emprende tu viaje a Nueva York!