Las aerolíneas que permiten que sus pasajeros vuelen sin cubrebocas

Luego que una jueza de Florida anuló la orden federal de uso de cubrebocas en el transporte en Estados Unidos, decenas de aerolíneas han comenzado a permitir a sus pasajeros que vuelen sin usar una mascarilla, dos años después del comienzo de la pandemia de Covid-19.

La jueza Kathryn Kimball dijo que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) excedieron su autoridad al extender la medida hasta el próximo 3 de mayo.

La decisión de Kimball fue celebrada por algunos pasajeros, pero otros, quienes tienen un sistema inmune débil o viajan con niños que no se han vacunado, han mostrado su preocupación a contagiarse de Covid-19.

Sin embargo, los CDC alertaron que todavía no ha llegado el momento de prescindir de las mascarillas y exhortó a los ciudadanos a seguir usando cubrebocas aunque no sea obligatorio.

El fallo de la jueza de Florida abarca viajes aéreos, aeropuertos, trenes, autobuses y plataformas de transporte como Uber. La medida aplica tanto para pasajeros como para personal que labora en estos sistemas.

El Departamento de Justicia estadounidense apelará para anular el fallo de la jueza de Florida, pero mientras se resuelve el proceso, estas son las aerolíneas en las que ya se puede viajar sin cubrebocas.

- United Airlines

- American Airlines

- Alaska Airlines

- British Airways

- Delta

