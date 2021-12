Las atracciones de Navidad que llegan a Universal Orlando

La temporada navideña oficialmente ya está aquí y en Universal Orlando Resort comenzaron las celebraciones que se extenderán hasta el 2 de enero de 2022 para consentir a sus millones de visitantes.

El complejo de atracciones, ubicado en Orlando, Florida se preparó en los últimos meses para recibir la temporada más mágica y esperanzadora del año con decoraciones en cada rincón, música, presentaciones en vivo, desfiles y muchas sorpresas más.

Cada parque temático, incluidos sus hoteles, celebra las fiestas de forma diferente, pero con el mismo espíritu alegre y muy navideño.

Navidad en Universal Studios Florida

Desfile navideño de Universal y Macy’s

Para aquellos que no pudieron asistir al desfile navideño de Macy’s en Nueva York, Universal Studios ofrece el Universal’s Holiday Parade en colaboración con la famosa tienda.

Se trata de una versión más pequeña, pero igual de mágica y esperanzadora. El desfile cuenta con la participación de personajes como los Minions, Shrek, y Madagascar, así como la exhibición de grandes globos, música, carros alegóricos decorados y mucho más.

Conciertos de Mannheim Steamroller

Se tratan de los eventos de temporada más importantes y populares del resort. Entre la serie de conciertos, la banda toca en vivo al menos cuatro noches al inicio de diciembre en el Music Plaza Stage. Según Universal, Mannheim Steamroller es “el artista navideño más vendido de todos los tiempos”, por lo que garantiza una increíble experiencia.

Navidad en El Mundo Mágico de Harry Potter

The Wizarding World of Harry Potter en Islands of Adventure de Universal ofrece una experiencia inigualable al caminar por el mágico mundo creado por JK Rowling totalmente decorado y ambientado en la temporada navideña.

Tanto en esta atracción como en Diagon Alley se lleva a cabo una fiesta navideña con comida y entretenimiento centrado en la temática.

Todas las noches se proyecta un espectáculo de luces navideñas desde el castillo de Hogwarts.

Grinchmas en Seuss Landing

Universal ofrece funciones del show Grinchmas y Grinchmas Wholiday Spectacular en Islands of Adventure. Estos espectáculos están basados en el clásico How The Grinch Stole Christmas de Dr. Seuss y están protagonizados por los icónicos personajes de la historia, además de música, decoraciones en cada rincón, bailes, disfraces y mucho más.

Al igual que la Navidad en El Mundo Mágico de Harry Potter y el desfile de Macy’s esta atracción ya está incluida en el precio de la entrada general al parque.

Mistletoe Pines Village en CityWalk

La atracción principal de Mistletoe Pines Village son las delicias de temporada, desde dulces artísticos, bebidas calientes y personalizadas, hasta golosinas temáticas y postres que mejoran la experiencia de la visita.

Cada local a la orilla de la laguna está decorado con luces y guirnaldas, además hay decenas de pequeños árboles de navidad que decoran los pasillos.

Se ubica en CityWalk y los precios dependen de los productos o alimentos.

