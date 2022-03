Los 10 mejores lugares de Estados Unidos para visitar este 2022

¿Quieres hacer un viaje a Estados Unidos, pero aún no decides el destino? TripAdvisor publicó Best of the Best, una serie de rankings donde publica su selección de mejores experiencias, playas y lugares para visitar.

Los mejores destinos de Estados Unidos de esta edición fueron seleccionados por las experiencias que ofrecen a los viajeros. Encontrarás desde clásicos lugares de lujo como Hawái hasta ciudades improbables como Asheville en Carolina del Norte.

1. Isla de Hawái, Hawái

El paraíso en la tierra es Hawái. Te maravillarás con la vegetación abundante y el contraste que tiene con el más. Las atracciones favoritas de los viajeros son: el Parque Nacional de los Volcanes de, Cumbre de Mauna Kea y el Jardín y reserva biológica tropical de Hawái.

2. Charleston, Carolina del Sur

En Estados Unidos es posible encontrar ciudades con encanto al estilo europeo y una de ellas es Charleston. Tomen el tour histórico a bordo de un carruaje o carroza de Old South Carriage. Regresarán a la época colonial con las narraciones de sus guías certificados y disfrutarán de las vistas de la ciudad mientras viajan en una carreta tirada por caballos.

El recorrido dura una hora y está disponible todos los días. Los carruajes y carretas salen cada 20 minutos de la calle Anson número 14, en un horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Las atracciones más populares son: Joe Riley Waterfront Park, Arthur Ravenel Jr. Bridge y Magnolia Cemetery.

3. Branson, Missouri

TripAdvisor señala que Branson tiene posibilidades ilimitadas para unas vacaciones memorables. “Durante su visita puede disfrutar de la belleza y la aventura de las montañas Ozark y tres lagos prístinos; jugar algunos de los mejores golf del Medio Oeste; visitar museos; relajarse en balnearios y disfrutar de las muchas boutiques, galerías y puntos de venta”, anotan.

También tienes que ir a Silver Dollar City, un parque de atracciones famoso por sus montañas rusas y festivales temáticos de los años 1880. Tiene un parque acuático llamado White Water que incluye toboganes, piscinas y hasta cruceros relajantes. Todo lo que necesitas para unas vacaciones increíbles en un mismo lugar.

4. Moab, Utah

Si amas el senderismo y estar en contacto con la naturaleza tienes que visitar Moab, un destino de aventuras al aire libre, cañones y paisajes de roca roja maravillosos. Puedes practicar senderismo, ciclismo de montaña y escalada en roca.

Cerca está el Parque Nacional de los Arcos, con más de 2,000 arcos de piedra natural. El “paraíso de roca roja” también destaca por cientos de pináculos y rocas equilibradas en sus terrenos. Delicate Arch es la formación más famosa de Utah. Su abertura mide 14 metros y el tramo de roca completo alrededor de 18 metros.

5. Playa de Fort Myers, Florida

Es un destino popular para el retiro debido a la tranquilidad en sus calles y estilo de vida. Del total de la población, cerca del 20% es hispano. De hecho, es una de las áreas metropolitanas con mayor crecimiento demográfico debido a la inmigración.

El destino está rodeado por unas 100 islas costeras para explorar y Great Calusa Blueway ofrece 40 millas de senderos para canoas y kayaks.

6. Clearwater Florida

Muchos la consideran el lugar ideal para pasar una luna de miel. Serás testigo de puestas de sol deslumbrantes y el avistamiento de delfines es uno de los atractivos del lugar. Además, tu pareja quedará encantada con las aguas cristalinas.

Encontrarás muestras de comida de los mejores restaurantes de la zona, vino de más de 100 bodegas, variedad de cervezas artesanales y diversión de playa.

Si viajas con tu familia, pueden encontrar entretenimiento y aprendizaje en el Acuario Marino de la ciudad.

7. Isla del Monte Desierto, Maine

Es la isla más grande de Maine y tiene playas, así como acceso a lagos de agua dulce y salada. “Las actividades acuáticas populares incluyen kayak, pesca y piragüismo, aunque muchos prefieren disfrutar de increíbles amaneceres y vistas panorámicas mientras exploran uno de los 25 senderos”, anota TripAdvisor.

8. Talkeetna, Alaska

Esta comunidad está enmarcada por el monte Denali. Hay excursiones para escalar montañas, para bote de remo y a motor por el cañón de Talkeetna, el río Chulitna y el río Tokositna.

Puedes contratar un tour para ir a pescar o para pasear a caballo por los senderos con majestuosas vistas del monte McKinley. “Las compras en galerías locales y las comidas en los varios restaurantes, entre los que se incluye una cervecería, también son una agradable manera de pasar la tarde”, según su sitio web.

9. Naples, Florida

Tiene las playas más hermosas y tranquilas del sudoeste del estado. Su oferta gastronómica es variada y nunca te faltará diversión.

TripAdvisor destaca sus hoteles y resorts “de clase mundial” a lo largo de kilómetros de playas de arena blanca. Además hay campos de golf, casas de descanso y resorts de lujo.

“Aunque es una ciudad ajetreada y cosmopolita, Naples ofrece fácil acceso a islas apartadas y la naturaleza salvaje de los Everglades”, anotan.

10. Asheville, Carolina del Norte

Una de las últimas tendencias es hacer viajes sostenibles y si te gusta comer en restaurantes locales para apoyar la agricultura sostenible tienes que ir a Asheville. Esta ciudad tiene 17 mercados de agricultores donde se surten gran parte de los restaurantes de la ciudad. También hay cervecerías locales consideradas de las mejores del país.