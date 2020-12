Los CDC piden 'evitar todos los viajes a México' por Covid-19

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) pidieron a sus ciudadanos evitar todos los viajes a México, debido a que el país latinoamericano reporta altos índices de Covid-19.

“Los viajeros deben evitar todos los viajes a México. Viajar puede aumentar sus probabilidades de contraer y propagar Covid-19”, anotó la agencia del Departamento de Salud al mismo tiempo que catalogó a México como un país con alerta de nivel 4, la más alta para casos por coronavirus.

México es uno de los destinos de vacaciones preferidos por los estadounidenses. Tiene playas espectaculares en el Mar Caribe, en el Océano Pacífico y en el Golfo de México, así como ciudades vibrantes y una gastronomía única.

No obstante, el país atraviesa una crisis por la pandemia. Hasta el momento suma 106,765 fallecidos por coronavirus y más de 1,120,000 casos de contagio. Lo preocupante es que ha habido un repunte en los contagios durante las últimas semanas y la ocupación hospitalaria ha aumentado en zonas como Ciudad de México.

Los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron mantener las restricciones a los viajes no esenciales en su frontera terrestre común al menos hasta el 21 de diciembre de 2020.

Aunque los residentes y ciudadanos estadounidenses sí pueden cruzar a Estados Unidos, la sugerencia de las autoridades es no realizar viajes de turismo y ocio.

Los CDC piden a los viajeros que sí tengan que trasladarse a México que se hagan una prueba viral de uno a tres días antes de viajar. Si están enfermos o tienen síntomas de Covid-19 deben quedarse en casa.

“Durante el viaje, use una máscara, manténgase al menos a 6 pies de las personas que no viajen con usted, lávese las manos con frecuencia o use un desinfectante para manos, y observe su salud para detectar signos de enfermedad”, señalan.