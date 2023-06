Viajar solo puede parecer intimidante la primera vez, pero una vez que lo haces estás en un lugar mejor: te has retado a ti mismo y has cumplido un sueño que no involucra a nadie más que a ti en su ejecución.

Además te quedas con lo mejor de los viajes, como la oportunidad de conocer otras culturas y abrirte a nuevas y desafiantes experiencias.

No obstante, es una realidad que siempre estarán en tu mente cuestiones como si el destino es lo suficientemente seguro para viajar solo, si es más caro pagar una habitación para una persona que en pareja o si los hostales son confiables.

Tomando esto en cuenta, Bounce, una página de almacenamiento de equipaje, realizó un análisis para definir los países más seguros y sorprendentes para personas que viajan solas.

Estos fueron los resultados:

Mejores países para viajeros en solitario

1. Croacia

Fue calificado como el mejor país para viajar solo debido a su belleza natural desbordante, aguas cristalinas, parques nacionales y deslumbrantes ciudades costeras. Además, hay bosques y playas.

“Para los que viajan solos, hay una gran cantidad de actividades al aire libre que se ofrecen en todo el país, que incluyen caminatas, natación, kayak y navegación. O, para los amantes de la comida, hay 17 restaurantes por cada 100,000 personas, por lo que siempre podrá encontrar mariscos frescos y deliciosos aquí”, anotan.

Croacia tiene un índice de seguridad de 75.4/100 y un índice de criminalidad de 24.6/10.

2. Malta

Malta está en el Mar Mediterráneo, entre Sicilia y la costa del norte de África. Atrae a los viajeros por su patrimonio cultural, histórico y buen clima.

“Los aventureros en solitario pueden tomarse todo el tiempo que quieran para empaparse de la fantástica historia y cultura de la isla. La capital de Malta, La Valeta, es particularmente conocida por sus impresionantes palacios, jardines e iglesias barrocos”, anotan.

3. Eslovenia

Eslovenia es un país para viajeros aventureros y es más asequible que visitar países europeos con paisajes similares como Austria y Suiza. Los viajeros caen rendidos ante sus montañas y aguas termales.

Tiene una puntuación en el índice de seguridad de 75.8.

País con mejores y más atracciones: Islandia

Tiene paisajes geológicos alucinantes, volcanes, géiseres, fuentes termales y fiordos.

País con mejores restaurantes: Singapur

“Excepcional cocina y variedad, desde el clásico laksa malasio y los satays indonesios hasta el curry del sur de la India y los picantes salteados chinos”, resalta Bounce.

País más seguro: Japón

Su índice de seguridad es de 76.9 y tiene la puntuación más baja del índice de delincuencia con 23.1.