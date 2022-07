Luna Ciervo 2022, por qué se llama así, cuándo verla y todo lo que debes saber

La próxima Luna llena, correspondiente al mes de julio, está a punto de ocurrir como un evento astronómico importante debido a que se elevará por los cielos del hemisferio norte como la segunda Superluna del año.

Si te perdiste la Superluna llena del mes de junio, conocida como la Luna de Fresa, este mes podrás apreciar otro de los eventos astronómicos igual de espectacular y destacable de todo el año.

Se trata de la Luna Ciervo, también conocida como Buck Moon, Luna Dólar, Feather Moulting Moon y Salmon Moon, según destaca The Almanac.

¿Por qué se llama Luna Ciervo?

Los nombres de la Luna llena utilizados por The Old Farmer’s Almanac provienen de varios lugares, influencias nativas americanas, americanas coloniales y europeas. Desde la antigüedad el nombre se aplica para todo el mes lunar y no sólo para la Luna que sale una vez.

La Luna Ciervo recibe su nombre debido a que las astas de los ciervos machos están en pleno crecimiento durante este mes

Además de los nombres ya mencionados, a la Luna también se le conoce como Thunder Moon y Halfway Summer Moon, que son variantes alternativas que se refieren al clima tormentoso y a la temporada de verano.

¿Cuándo y a qué hora ver la Luna Ciervo?

La Luna Ciervo ocurrirá el 13 de julio. Llegará a su punto más brillante y cercano a la Tierra (en el perigeo) a las 4:06 am hora de México, según indica la NASA y el avistamiento se extenderá hasta el 15 de julio.

La Superluna de Ciervo 2022

Debido a que estará a una de sus distancias más cerca de la Tierra, la Luna Ciervo también será la segunda Superluna del año; según los expertos, estará a 357 mil 418 kilómetros de la Tierra.

Datos de Earth Sky señalan que las Superlunas se ven más brillantes que las Lunas llenas ordinarias de forma notable, debido a que una Superluna supera hasta un 15 por ciento el tamaño del disco y brillo de una Luna llena de tamaño medio.

La siguiente Superluna aparecerá en los cielos oscuros el 12 de agosto. Sin embargo, en la estricta definición, no es considerada una Superluna por muchos expertos astrónomos, debido a que su distancia está ligeramente por arriba de los estándares considerados por los científicos que es de 360 mil kilómetros, en promedio. .

Esta Superluna estará a una distancia de entre 361 y 362 mil kilómetros de distancia de la Tierra.