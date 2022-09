Luna de Cosecha, ¿por qué se llama así? ¿qué tiene que ver con el equinoccio?

Septiembre se caracteriza por dar la bienvenida a una nueva estación del año con el característico equinoccio de otoño que sucede cada año, el cual viene acompañado de una Luna llena.

Normalmente la Luna llega dos días antes de la llegada del otoño, pero este año brillará a su máximo punto y estará llena dos semanas antes.

A diferencia de otras Lunas en el año, el nombre de Harvest Moon está vinculado con el equinoccio.

¿Por qué se llama Luna de Cosecha?

Normalmente los nombres de la Luna llena utilizados por The Old Farmer’s Almanac provienen de varios lugares, influencias nativas americanas, americanas coloniales y europeas. Desde la antigüedad el nombre se aplica para todo el mes lunar y no sólo para la Luna que sale una vez.

Sin embargo, este hecho no aplica en su totalidad para esta Luna, también llamada Harvest Moon.

La Luna que ocurre más cerca del equinoccio se llama Luna de Cosecha, dice Almanac.

Durante varias noches, la salida del satélite llega poco después de la puesta del Sol, lo que da una abundancia de luz de Luna a primera hora de la tarde.

La luz ayuda a los agricultores que cosechan sus cultivos de verano a terminar antes de que lleguen las primeras heladas de otoño.

“En dos años de cada tres, la luna de cosecha llega en septiembre, pero en algunos años ocurre en octubre. En el pico de la cosecha, los agricultores pueden trabajar hasta altas horas de la noche a la luz de esta Luna”, explica The Almanac.

En caso de que la Luna llena de octubre esté más cerca del equinoccio, dicho fenómeno tomará el nombre de Luna de Cosecha y la Luna de septiembre sólo toma el nombre de Luna del Maíz.

Luna del Maíz

Este fenómeno recibe el nombre de Luna del Maíz porque sucede durante la época de cosecha de maíz en el norte de Estados Unidos.

Los pueblos nativos americanos la bautizaron como Corn Maker Moon y Corn Harvest Moon. Otros nombres alternos son Luna de Otoño, Luna de hoja amarilla y Luna de hojas marrones.

¿Cuándo ver la Luna Llena de Cosecha?

La Luna llena alcanzará su punto máximo de iluminación el 10 de septiembre a las 5:59 am, pero comenzará a alumbrar la noche en el hemisferio norte apenas termine la tarde del 9.

Si te la perdiste en su punto máximo, no te decepciones, la Luna seguirá viéndose brillante y grande desde el hemisferio norte hasta el 11 de septiembre.

“Sale un promedio de 50 minutos más tarde cada noche, pero durante las pocas noches alrededor de la Luna de Cosecha, la Luna parece salir casi a la misma hora cada noche: sólo 25 a 30 minutos más tarde en los Estados Unidos, y sólo 10 a 20 minutos más tarde para gran parte de Canadá y Europa”.