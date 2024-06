La Luna llena correspondiente a junio está a punto de ocurrir, iluminando el cielo oscuro poco después de la entrada del verano atmosférico en el hemisferio norte, que inicia con el solsticio del 20 de junio.

El fenómeno astronómico del mes es conocido como Luna llena de Fresa y aplica para el mes lunar, es decir para todo el mes de junio. A continuación te dejamos con lo que debes saber sobre el fenómeno celestial.

¿Por qué se llama Luna llena de Fresa o Luna de Fresa?

Los nombres utilizados por The Old Farmer’s Almanac provienen de varios lugares y tienen influencias nativas americanas, americanas coloniales y europeas. Desde la antigüedad, el nombre aplica para todo el mes lunar y no sólo para la Luna que sale en determinada fecha.

Su apodo se ha usado por años en los pueblos algonquin, ojibwe, dakota y lakota y hace alusión a la maduración de las fresas, que están listas para ser recolectadas.

Otros nombres que recibe esta Luna de junio incluyen Blooming Moon, que es indicativo de la temporada de floración; Green Corn Moon y Hoer Moon, que sugieren que es momento de cuidar los cultivos jóvenes y Birth Moon que se refiere a la época en que nacen animales de la región del noreste del Pacídico en Norteamérica.

En Europa también se ha bautizado esta Luna como Honey Moon y Mead Moon, y es que tradicionalmente, en dichas regiones, junio es el mes de los matrimonios y el mes hace referencia a la diosa romana del matrimonio, Juno.

¿Cuándo sucederá la Luna llena de Fresa o Luna de Fresa?

La Luna de Fresa será la primera del verano, de hecho, sucederá un día después de que haya ocurrido el solsticio de verano o solsticio de junio en el hemisferio norte, el cual llega exactamente a las 2:50 pm del jueves 20 de junio.

Se podrá ver el viernes 21 de junio a partir de las 19:07 (hora local de la Ciudad de México).

Una vez que finalice el fenómeno astronómico, para el 30 de junio el cometa 13P/Olbers alcanzará su perihelio del Sol, por lo que se verá brillante en el cielo oscuro; tendrá su máximo acercamiento con la Tierra hacia el 20 de julio.

La próxima Luna llena ocurrirá el 21 de julio y recibirá el nombre de Buck Moon o Luna de Ciervo, pero de ella hablaremos después. Por lo pronto, ¡qué no se te pase! marca tu calendario para ver la Luna brillar en lo más alto del firmamento.