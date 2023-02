Febrero llegó con uno de los eventos astronómicos más esperados y únicos en la vida: el paso del cometa C/2022 E3 ZTF lo suficientemente cerca de la Tierra para ser visto con facilidad.

Según los expertos, este fenómeno pasa junto a la Tierra una vez cada 50 mil años.

Pero además de este increíble cometa, el mes trae una gran variedad de eventos imperdibles como la Luna llena correspondiente al mes y alineaciones de planetas, sólo por mencionar algunos.

A continuación te presentamos lo más destacable en los cielos oscuros de febrero.

Cometa verde C/2022 E3 (ZTF)

Este cometa está haciendo una aparición especial, única en la vida, cerca de la Tierra.

El pasado 12 de enero, el cometa pasó el perihelio, y después se dirigió al exterior del Sistema Solar, lo que hace que se vea más brillante.

A partir del 1 de febrero pasará junto a la Tierra a una distancia de 0.28 UA, lo que significa que estará en su punto más cercano a nosotros y, según los expertos, podrá verse aún mejor surcando los cielos oscuros y despejados en el hemisferio norte.

Hacia el 10 y 12 de febrero estará junto a Marte en la constelación Tauro.

El 21 y 22 de febrero estará a 2°30’ de la estrella Tabit, en la famosa constelación de Orión.

Luna llena de nieve

La Luna llena de nieve o Luna llena de hielo pertenece al mes de febrero aparecerá sobre el horizonte del hemisferio norte el domingo 5 a las 18:28.

De acuerdo con The Old Farmer’s Almanac, el nombre de cada Luna proviene de culturas nativas americanas, americanas coloniales y europeas. Cabe resaltar que el nombre se aplica a todo el mes lunar y no sólo al evento momentáneo.

El nombre de Luna de nieve está vinculado a las fuertes nevadas típicas del mes en el hemisferio norte; según estadísticas del Servicio Meteorológico Nacional, febrero es el mes con más nieve en Estados Unidos.

La Nebulosa de Orión

El 17 de febrero, durante la noche, podrá apreciarse con binoculares o telescopios la Nebulosa de esta famosa constelación. El resplandor podrá verse entre la espada de Orión hasta el cinturón de tres estrellas.

Los expertos han llamado a la Nebulosa Messier 42 y NGC 1976.

Alineación de planetas

Júpiter y Venus brillarán en el cielo uno bajo el otro una hora después de la puesta del Sol en el lado suroeste.

Venus estará debajo de Júpiter con un brillo más fuerte durante el mes; hacia el 21 de febrero, ambos planetas estarán alineados con la Luna creciente y por debajo apenas se asomará Neptuno con un brillo más tenue.