Mexicanos pueden viajar a Estados Unidos con cualquier vacuna o sin ella

Durante las últimas semanas ha habido polémica respecto a las vacunas que permiten o no viajar por el mundo. Pero, ¿hay países con restricciones? ¿Cuáles son?

El 1 de julio entró en vigor un certificado de vacunación para reanudar y facilitar los viajes en la Unión Europea. Pueden obtenerlo y viajar sin necesidad de hacer cuarentena quienes ya hayan sido inmunizados con las vacunas aprobadas por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA): Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca y Johnson & Johnson. Pero no admiten a los vacunados con la rusa Sputnik V ni con las chinas Sinovac y Sinopharm.

Estados Unidos permite la entrada con cualquier vacuna o sin ella

Esto ha generado preocupación entre los viajeros mexicanos con destino a Estados Unidos.

La FDA ha aprobado la aplicación de las vacunas desarrolladas por las farmacéuticas Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson, pero la realidad es que el país americano acepta a turistas con cualquier vacuna e incluso permite la entrada a no vacunados.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) aclaró que Estados Unidos no condiciona la entrada de mexicanos al uso de tipos específicos de vacuna.

“El gobierno estadounidense nos ha aclarado que ni el ingreso de viajeros a su territorio ni la eventual reapertura de la frontera común están condicionados al uso de tipos específicos de vacuna”, anotó en la cuenta de Twitter.

Por lo tanto, puedes entrar a Estados Unidos si te aplicaron las vacunas:

1) BioNTech Pfizer

2) Cansino

3) CoronaVac

4) Covaxin

5) Jansen de Johnson & Johnson

6) Oxford, AstraZeneca

7) Sputnik V

También puedes entrar si no fuiste vacunado. De hecho, esto ha abierto la posibilidad al turismo de vacunas en ciudades que no requieren requisito de residencia y vacunan a los turistas que así lo solicitan.

Por ejemplo, en Nueva York sólo tienes que comprobar que tienes más de 16 años para vacunarte. Puedes presentar una licencia de conducir o pasaporte extranjero válido. Hay módulos que vacunan con cita o sin ella.

Los requisitos para viajar a Estados Unidos en 2021

Se puede viajar con visa de turista por avión

Las autoridades de Estados Unidos permiten viajar con visa de turista B1/B2 si el viaje se realiza por avión. Los oficiales de migración no pondrán obstáculos de entrada si el motivo de tu viaje es para visitar familiares, hacer compras o turismo.

No obstante, por instrucciones de los CDC, las aerolíneas comenzaron a exigir una prueba negativa de Covid-19 a los viajeros que vuelen desde el extranjero hacia Estados Unidos desde el 26 de enero de 2021.

La medida aplica para viajeros extranjeros y los mismos estadounidenses. Cualquier persona con intenciones de viajar a la Unión Americana por avión, deberá realizarse una prueba PCR o de antígenos no más de 3 días antes de abordar su vuelo.

Los pasajeros deberán presentar su prueba negativa al personal de la aerolínea antes de abordar su vuelo y al pasar por migración. Si recientemente se recuperaron del Covid-19, deberán certificarlo.

Es obligatorio usar un cubrebocas en los aeropuertos y al abordar el avión. No uses mascarillas con válvula, pues muchas aerolíneas no los permiten.

Los viajeros internacionales no están obligados a cumplir con una cuarentena al llegar a Estados Unidos.

Aún no se permiten viajes por la frontera terrestre por motivos turísticos o recreativos. Por ejemplo, a quienes cruzan para ir de vacaciones, a visitar familiares o a comprar a los malls.

La Embajada de Estados Unidos anunció que extiende por 30 días más las restricciones a los viajes no esenciales en su frontera terrestre.

Las medidas restrictivas al tránsito no esencial estarán vigentes, al menos, hasta el 21 de julio de 2021.