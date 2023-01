Mickey & Minnie’s Runaway Railway debuta en Disneyland; asi es el viaje

Mickey & Minnie’s Runaway Railway debutó el 27 de enero de 2023 en Disneyland Park como parte de la celebración del aniversario Disney100. Se trata de la primera vez que Mickey Mouse y Minnie Mouse protagonizan su propia atracción móvil en Disneyland Resort.

Mickey & Minnie’s Runaway Railway, situada en la tierra reimaginada de Mickey’s Toontown (cuya reapertura tendrá lugar el 8 de marzo de 2023), transporta a los visitantes al mundo de fantasía de los cortos animados “Mickey Mouse” de Disney Television Animation galardonados con el Premio Emmy.

La atracción combina decorados físicos, figuras de animatrónics, escenas animadas y técnicas de mapeo de proyección, todo ello sincronizado con vehículos sin guía y una banda sonora musical de lo más animada.

Los visitantes que deseen subir a Mickey & Minnie's Runaway Railway necesitan formar parte de una fila virtual gratuita* que solo está disponible a través de la app de Disneyland**. Una vez se inaugure, la atracción no contará con la fila tradicional de espera. Para más información sobre el sistema de fila virtual visita DisneylandEspanol.com. Los visitantes pueden acceder a la atracción de forma más rápida si adquieren un pase individual Lightning Lane con una ventana de llegada asignada, sujeto a disponibilidad.

Declaraciones de Disney Imagineer

Jeff Shaver-Moskowitz, Productor ejecutivo de portafolios de Walt Disney Imagineering

• “En Disneyland Park la atracción tiene lugar en El CapiTOON Theater situado en Mickey’s Toontown, el cine de la tierra temática y el lugar donde Mickey, Minnie y sus amigos estrenan todas sus películas. Debido al entusiasmo por su nuevo filme ‘Perfect Picnic’, Minnie ha colaborado con la Toontown Hysterical Society (Sociedad Hilarante de Toontown) para presentar una exposición que se exhibe en la fila de la atracción”.

“Dar vida a una atracción protagonizada por nuestros dos personajes más importantes, especialmente en Disneyland Park, el parque temático original de Walt Disney, es un honor increíble. Mickey Mouse y Minnie Mouse personifican de forma muy especial el espíritu de la comedia y de la amabilidad. Celebrar ambas cosas y, además, las travesuras que viven sus amigos convierten a esta atracción en una de las más divertidas”.

Jonathan Friday, Director creativo senior de Walt Disney Imagineering

• “La exhibición especial “Mickey Through the Ears” en la fila de la atracción permite a Walt Disney Imagineering acompañar a los visitantes en su recorrido por la evolución de Mickey Mouse, desde el corto en blanco y negro ‘Steamboat Willie’ a los cortos animados estilizados de ‘Mickey Mouse’.

La exhibición incluye ‘props’, vestuario y secuencias legendarias de la larga carrera de Mickey expuestas como solo podría suceder en Mickey’s Toontown. ¡Y no pases por alto todas esas referencias!”.

Datos de lo más curiosos sobre Mickey & Minnie’s Runaway Railway

• Las familias empiezan su aventura dentro de El CapiTOON Theater en Mickey’s Toontown durante el estreno de un nuevo corto animado de “Mickey Mouse”, “Perfect Picnic”. En él Mickey y Minnie se embarcan en un viaje para encontrar el mejor lugar donde celebrar un picnic romántico, a bordo de su descapotable rojo y recorriendo Runnamuck Park. Pero no se dan cuenta que Pluto, por equivocación, está en el maletero de su auto y cuando este se topa con un bache… Pluto vuela por los aires.

El caos está garantizado. Es entonces cuando la magia de Disney transporta a los visitantes hasta la pantalla y dentro del mundo animado.

• La fila dentro de El CapiTOON Theater presenta una exhibición especial creada por la Toontown Hysterical Society (Sociedad Hilarante de Toontown) llamada “Mickey Through the Ears”, que celebra todo lo relacionado con Mickey, con vestuario y “props” de clásicos como “Steamboat Willie” o de títulos modernos y favoritos del público como “Mickey Mouse Clubhouse”.

• Además de Mickey Mouse y Minnie Mouse, la atracción está poblada de personajes legendarios de Disney, incluyendo a Pluto, Goofy, Daisy, el Pato Donald y Pete. También presenta a Chuuby (se pronuncia “chobi”), un pequeño pájaro creado exclusivamente para Mickey & Minnie’s Runaway Railway y que no tardará en ganarse los corazones de todos los visitantes.

• Christopher Willis, el compositor ganador del Emmy por los cortos de “Mickey Mouse”, ha escrito la canción exclusiva de la atracción, “Nothing Can Stop Us Now”.

• Los visitantes se sumergen en un ambiente inmersivo en el que pueden mirar por todas las direcciones. Depende de hacia dónde dirijan su mirada, en qué vehículo se suban o en que asiento se sienten verán detalles distintos.

• Un sistema de proyecciones es usado tanto en planos escénicos como decorados dimensionales para dotar a la atracción de la profundidad de campo, aunque siempre manteniendo la estética de la animación. Para los vehículos de la atracción se usaron técnicas de pintura especiales de forma que estos parecen haber sido dibujados a mano.

• La atracción presenta varios efectos de sonido creados por la Leyenda Disney Jimmy Macdonald, quien llevó a cabo tal labor en algunos de los cortos producidos a partir de la década de 1930; algunos de los efectos sonoros nuevos emplearon el mismo equipo que usó Macdonald en su momento. El silbido que se escuchó en “Steamboat Willie”, el corto que supuso el debut de Mickey Mouse en 1928, fue usado para el sonido del silbido de la locomotora del tren conducida por el Maquinista Goofy.

Tesoros ocultos por doquier

Mickey & Minnie’s Runaway Railway contiene numerosos guiños a la historia de Disney. Para apreciarlos todos hará falta subirse numerosas veces a la atracción. Estos son algunos ejemplos:

• El titular de un periódico lee “¡Oswald gana!”, una referencia a Oswald, el Conejo Afortunado (Oswald the Lucky Rabbit), un personaje animado creado por Walt Disney previo a Mickey Mouse.

• La planta depuradora de aguas Iwerks and Uwerks Waterworks se llama así en homenaje a la Leyenda Disney Ub Iwerks, el animador acreditado con dibujar a Mickey Mouse por primera vez.

• La tienda 1401 Flower Shop es un homenaje a la sede central de Walt Disney Imagineering en Glendale, California.

• Los números 1901 y 1928 pueden ser vistos dentro de la atracción: son referencias al año de nacimiento de Walt Disney y Mickey Mouse, respectivamente.

• Un póster en la escena del carnaval hace referencia a los boletos “5 for a Dime”, un guiño a la tienda ya cerrada Five & Dime de Mickey’s Toontown.

• El pochoclo en El CapiTOON Theater tiene forma de Mickey, Minnie y Donald. Los dulces muestran guiños a los cortos animados favoritos del público como la Silly Symphony “The Grasshopper and the Ants” o el clásico de culto “A Goofy Movie”.

• El puesto de comida del cine dispone de surtidores de condimentos de marcas como “Begorra Orchards”, una referencia a Patrick Begorra, el histórico “hombre pequeño de Disneyland”. De acuerdo con el libro “Little Man of Disneyland”, publicado en 1955 por Little Golden Book, Begorra vivió en un huerto de naranjos en la tierra que hoy ocupa Disneyland Park y ahora reside en las raíces de un árbol en Disneyland.

• Aquellos con mirada perspicaz descubrirán que los pósteres en el vestíbulo de El CapiTOON Theater incluyen apariciones especiales de personajes Disney raramente vistos, como Mortimer Mouse, las coestrellas del Pato Donald en “DuckTales”, las sobrinas de Minnie Mouse, los sobrinos de Mickey Mouse y los compañeros de Max Goof en “A Goofy Movie”.