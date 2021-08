Dos turistas fueron multados en Canadá luego de presentar un comprobante falso de vacunación contra Covid-19 y falsificar su prueba de diagnóstico durante su estancia en el país.

Los viajeros llegaron la semana del 18 de julio a la ciudad de Toronto, en un vuelo desde Estados Unidos.

Estas personas proporcionaron "información falsa relacionada con la prueba de las credenciales de vacunación y las pruebas previas a la salida", precisó la Agencia de Salud Pública de Canadá.

Fully vaccinated travellers will still need a pre-entry #COVID19 molecular test result. They won’t need to take a test on arrival unless randomly selected as part of the #GoC’s new testing program. — Canadian Tourism (@cdntourism) July 26, 2021

Además los turistas no cumplieron con el requisito de permanecer en un alojamiento autorizado por el gobierno canadiense para cumplir con la cuarentena obligatoria.

Luego de que se detectó la falsificación de los documentos, a los viajeros se les impusieron cuatro multas por un total de 19 mil 720 dólares canadienses a cada uno "por incumplimiento de los requisitos de entrada".

El gobierno canadiente indicó que la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá trabaja para detectar e interceptar documentos falsos.

A partir de agosto, los viajeros estadounidenses vacunados no deberán cumplir con la cuarentena obligatoria por Covid-19. No cumplir con este requisito puede hacer a los turistas acreedores a una multa de 5 mil dólares canadienses por cada día de incumplimiento. Esta violación también puede castigarse con seis meses de prisión o multas por 750 mil dólares canadienses.

Presentar documentos falsos de vacunación contra Covid-19 para viajar a Canadá también podría ser castigado con seis meses en la cárcel o una multa de hasta 750 dólares.

(1/9) Together, Canada’s vaccination rates and strong public health measures have set the stage for a cautious adjustment to border measures. https://t.co/FBSGjyClJe pic.twitter.com/5IMVLJXBF2 — Health Canada and PHAC (@GovCanHealth) July 19, 2021

Requisitos para los no vacunados para viajar a Canadá

Los viajeros que no estén vacunados con una fórmula aceptada por Canadá deberán cumplir estos requisitos al llegar al país.

- Será obligatorio que cumplan una cuarentena de 14 días al llegar al país en un hotel autorizado por el gobierno pero con el costo cubierto por el viajero.

- Deberán presentar los resultados negativos de prueba de diagnóstico de Covid-19 realizada, como máximo, 72 horas antes de la llegada al país.

- Además, tendrán que someterse a una prueba al octavo día de su llegada a Canadá.

Todas las personas, sin importar si están vacunadas o no tendrán que registrarse en la aplicación para dispositivos móviles ArriveCAN para ingresar su prueba de Covid-19, síntomas síntomas de enfermedad respiratoria que presenta, comprobante de vacunación y plan de cuarentena. Algunos viajeros también podrán ser seleccionados al azar para presentar una segunda prueba de diagnóstico luego de llegar a Canadá.

Travellers eligible to enter Canada must provide proof of a valid #Covid19 molecular test result to the airline. Airlines will refuse boarding to travellers who are unable to provide this proof, even if they are fully vaccinated. https://t.co/mxw1ot46M2 pic.twitter.com/jupTNgh2nG — Canada Border Services Agency (@CanBorder) July 16, 2021

¿Qué vacunas acepta Canadá?

Canadá tendrá algunas restricciones y no está abierto a todos los vacunados contra Covid-19, ya que sólo admitirá cuatro marcas de vacunas. Quienes recibieron las fórmulas chinas o la rusa Sputnik todavía no podrán entrar al país.

Estas son las únicas vacunas que admitirá:

- Pfizer

- Moderna

- Johnson & Johnson

- AstraZeneca

p