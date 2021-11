Noche polar: el pueblo de Alaska que no verá el sol hasta 2022

Este jueves fue la última puesta de sol del año en el poblado de Utqiaġvik, Alaska. Sus habitantes vivirán 65 días de oscuridad y volverán a ver el sol sobre el horizonte hasta el 22 de enero de 2022.

El Servicio Nacional Meteorológico informó que el sol se puso a la 1:37 p.m. del 18 de noviembre y que la comunidad, antes conocida como Barrow, entró oficialmente a la noche polar.

'Hello Darkness My Old Friend...'

...and just like that, Utqiaġvik has entered polar night! The sun set at 1:37PM, and will not rise again until January 22nd, 2022. That is 65 days away! #akwx pic.twitter.com/3UzInDMB3f