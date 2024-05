¿Viajas al Corazón de Florida para conocer sus parques temáticos? No hay duda de que los parques de Disney y Universal te darán unas vacaciones fantásticas.

Pero debes saber que eres privilegiado de estar en una de las zonas más hermosas del estado de Florida y hay muchas más actividades por realizar.

Si te hospedas en Kissimmee, tendrás cerca múltiples atracciones a menos de una hora en automóvil. Podrás relajarte con paseos al atardecer, admirar los paisajes y fauna nativa de Florida, así como admirar la belleza de uno de los jardines más espectaculares de la zona.

La próxima vez que viajes a Kissimmee, tómate unos días extra para explorar estas actividades.

1. Toma un crucero al atardecer

Pocas cosas son tan relajantes como apreciar un atardecer y en Toho Riverboat Adventures puedes hacerlo desde un crucero.

Toho Riverboat Adventures se ubica a 18 minutos en auto desde Kissimmee y los parques Disney. Escapa del ajetreo y el bullicio al vivir su experiencia de crucero al atardecer.

Al llegar, subirás a un barco llamado Pearl of the Lake. Fue hecho en 1983 y tiene una rueda de paletas para navegar. Desde los asientos en la cubierta superior al aire libre, tendrás la oportunidad de admirar el paisaje del lago y poco a poco serás testigo de una puesta de sol de película. El cielo se tornará naranja y no habrá más que hacer que disfrutar de ese momento de paz. Abajo podrás disfrutar de bebidas, refrigerios y juegos de mesa.

El viaje dura 90 minutos. Llega 30 minutos antes de lo indicado en tu reservación. Se recomienda usar protector solar y llevar una chaqueta, pues el viento golpea con fuerza. Hay estacionamiento para dejar tu auto.

Florida Central

Florida Central

2. Disfruta de los restaurantes

En Florida hay muy buenos restaurantes y en Downtown Kissimmee encontrarás el BBQ más rico. Ve a Big John’s Rockin’ BBQ, un restaurante con los frijoles dulces más deliciosos, brisket inolvidable, mac'n'cheese perfectamente cocinado y unas salsas tan caseras como perfectas.

También hay restaurantes de alta gastronomía. La elección ya dependerá de lo que quieras probar y de tu presupuesto. Aprovecha que como hay una diversidad de culturas, también hay restaurantes con platillos y fusiones de varias partes del mundo.

Florida Central

3. Pasea en airboat

¿Es posible vivir un paseo panorámico tan emocionante como relajante? Creemos que sí. Los tours en airboat son un imperdible al visitar el Corazón de Florida. Son una gran opción para admirar la flora y la fauna de Florida Central.

Ve al airboat de Wild Florida. Subirás a bordo de un hidrodeslizador que te llevará por lagos y pantanos que conforman el ecosistema de los Everglades de Florida. Abre bien los ojos para ver caimanes en su hábitat natural y que no se te escapen las decenas de aves que incluyen garzas, águilas y otras especies.

También es divertido porque el conductor es un guía que narra lo que se ve de manera divertida. El costo del tour de 30 minutos es de $35 dólares para adultos y $31 dólares para niños.

Wild Florida

4. Encuentros con animales

En Wild Florida también hay una experiencia que te acercará a los animales. El safari a bordo de tu auto te llevará a conocer más de 150 animales nativos y exóticos. Si llevas niños pequeños, les encantará. En sus campos podrás ver dromedarios, venados, cocodrilos, ñus, cebras, avestruces y hasta ganado de cuernos largos.

Una de las mejores experiencias en todo Wild Florida es alimentar a la jirafa. Únicamente cuesta $5 dólares y te darán hojas de lechuga para que se acerque y puedas tenerla a centímetros. No olvides sacar tu cámara fotográfica para tomarte una selfie con ella.

Wild Florida

5. Diversión en Fun Spot America

Si tu amor por los parques temáticos te llevó a Orlando y a Kissimmee, te emocionará visitar Fun Spot America. Los amantes de la adrenalina podrán subir a Skycoaster, una atracción donde te sujetarán a ligas para dejarte caer en caída libre. Es una experiencia parecida al paracaidismo y te hará sentir que vuelas.

Fun Spot America también tiene montañas rusas, Go Cars, carritos chocones y otros juegos temáticos parecidos a los de una feria. Hay juegos de habilidad y restaurantes cercanos para pasar un día completo en familia.

Lo mejor es que sus precios inician en los $69.95 dólares por hora, por lo que es más accesible para familias grandes.

Florida Central

6. Disfruta Bok Tower Gardens

A una hora de Kissimmee te espera uno de los jardines más bellos de la Florida: Bok Tower Gardens. Es el legado del editor estadounidense Edward Bok, quien quiso crear este espacio para inspirar un mundo mejor y más hermoso. “Dondequiera que estén sus vidas, hagan el mundo un poco mejor o más hermoso porque han vivido en él”, solía decir.

Bok Tower Gardens está repleto de hermosos jardines diseñados por el arquitecto paisajista Frederick Law Olmsted, Jr. Hay senderos donde abunda la vegetación y otros donde destacan fuentes o flores tan variadas como bonitas.

Entre las plantas que encontrarás hay helechos, palmeras, robles, pinos, azaleas, camelias, magnolias, nenúfares y rosas. También hay huertos con plantas comestibles.

Algunas personas acuden para realizar ejercicio, yoga, pero otras solamente contemplan la belleza de los jardines. Es perfecto para tomar fotografías, pues hay paisajes impresionantes.

Florida Central

Su atractivo más popular es una torre que en realidad es un instrumento musical con campanas afinadas que suenan melodías a cada hora. Alrededor hay un pequeño lago con peces. Estas torres se llaman carrillones y se popularizaron en Bélgica y Países Bajos.

Florida Central

También es posible visitar El Retiro, la casa donde habitó Edward Bok. La entrada general para adultos cuesta $20 dólares, los niños $10 (de 6 a 17 años), los niños menores de 5 años entran gratis y se pagan $10 por perro que entra.

7. Visita el Kennedy Space Center

El Centro Espacial Kennedy es un imperdible en tu viaje a Florida Central. Es la sede de lanzamientos de la NASA y el único lugar en el mundo donde podrás recorrer un puerto espacial, conocer todo sobre las misiones de la NASA –incluyendo la misión Apolo 11 que llevó a los primeros hombres a la Luna– y hasta tendrás la oportunidad de conocer a astronautas.

En tu visita, tienes que ir a Hyperdeck. Se posiciona como la atracción favorita de muchos porque es una experiencia inmersiva de realidad virtual y juego. Tu misión será recolectar minerales en la superficie de la luna. Los lentes de realidad virtual añaden mucho realismo, hay movimiento y estímulos 4D para aumentar la emoción.

El Kennedy Space Center se ubica a una hora en auto desde Kissimmee. El costo del pase de un día inicia en los $75 dólares para adultos y $65 dólares para niños.

Kennedy Space Center

8. Compras en outlets o Disney Springs

Los mexicanos aman las compras y en el Corazón de Florida la oferta de outlets y centros comerciales se diversifica. Algunos de los más populares son Orlando Vineland Premium Outlets, donde hay marcas de lujo, y Disney Springs, que combina tiendas temáticas de Disney con otras de marcas de lujo.