Si bien las aerolíneas no están obligadas a reembolsar el precio del boleto de avión cuando pierdes el vuelo por llegar tarde, sí deben devolver el pago de la Tarifa del Uso Aeroportuaria (TUA).

En muchas ocasiones, la política de la devolución de la TUA no es destacada por las aerolíneas a ojos de los usuarios; en cambio, se menciona que no hacen reembolsos cuando el o los pasajeros pierden el vuelo por llegar tarde, no abordan o hacen cancelaciones de último momento.

Sin embargo, de acuerdo con la Ley de Aviación Civil, la TUA puede ser reembolsada bajo ciertos criterios: “La TUA no se reembolsa automáticamente, sino por solicitud del usuario no importando las circunstancias, propias o ajenas por las cuales no se efectuó el vuelo”.

¿Cómo pedir el reembolso de la TUA?

Poder solicitar el reembolso de la TUA cuando pierdes un vuelo resulta ser un gran alivio en tus finanzas tras semejante accidente y caos.

Y es que, el hecho de que te reembolsen esta tarifa, significa que podrías obtener de vuelta hasta un 45 por ciento de lo que pagaste por tu vuelo.

Solicitar la devolución de la tarifa es muy sencillo, sólo tienes que comunicarte con atención al cliente de la aerolínea con la que habías reservado tu viaje y dar los siguientes datos para iniciar el proceso:

Clave de reservación

Nombre completo de la persona al que está la reservación

Código del Registro de Nombre del Pasajero (PNR)

Número de cuenta bancaria

El correo electrónico con el que se hizo la reservación

Copia de identificación oficial (credencial para votar vigente, pasaporte vigente, cédula profesional vigente física)

Después de hacer la petición de reembolso ante la aerolínea en cuestión, ésta lo emite hasta 24 horas después en la cuenta bancaria proporcionada en el trámite.

Los usuarios que soliciten la TUA por no abordar el vuelo, perderlo o cancelarlo (también aplica si la aerolínea cancela el vuelo), pueden hacer un reclamo de reembolso dentro de los primeros 30 días naturales posteriores al vuelo no utilizado, apunta Viva Aerobus.

En Estados Unidos, las aerolíneas reembolsan también la Tarifa del Uso Aeroportuaria si el usuario no abordó el avión.

El Departamento de Transporte del país apunta: “un consumidor tiene derecho a un reembolso de las tarifas pagadas por un servicio opcional (por ejemplo, tarifas de equipaje, mejoras de asiento o Wi-Fi a bordo) si el consumidor no pudo utilizar el servicio opcional debido a un vuelo. cancelación, retraso, cambio de horario o una situación en la que al consumidor se le negó el embarque involuntariamente”.

¿Qué es la TUA y por qué aumenta el precio de un boleto?

La TUA es un cargo que hacen los aeropuertos a todos los pasajeros de forma obligatoria por el uso de las instalaciones aeroportuarias, así como por los servicios de las terminales, por ejemplo los baños, el paso por los filtros de seguridad o revisión de equipaje, subraya el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

“Es un monto variable definido por el aeropuerto donde se origina el vuelo, por lo que puede cambiar de precio sin previo aviso”, menciona Viva Aerobus.

El costo varía en función al destino, si es nacional, internacional o de conexión y va de la mano según las conformidades de las leyes mexicanas con relación a los viajes en avión y de cada aeropuerto .

La TUA se ha cobrado en México desde el 2000 como parte del costo total de un boleto de avión, pero no había sido tan notorio hasta que las aerolíneas comenzaron a destacarlas.

Actualmente las personas que no pagan estas tarifas extras son viajeros menores de dos años, diplomáticos extranjeros o viajeros que vienen de otros países a hacer escala en México ya que se respeta el cobro del impuesto pagado en el aeropuerto de origen.