Platillos icónicos de Canadá que debes probar en tu próximo viaje

Canadá es conocida por sus platillos icónicos y exquisitos que puedes encontrar de costa a costa a costa, pero en los Territorios del Noroeste, Yukón, Quebec y Alberta encontrarás una versión perfeccionada de algunos de los platillos y bebidas canadienses más tradicionales:

Bannock en Yellowknife, Territorios del Noroeste

Los escoceses establecieron el término bannock y lo llevaron a Canadá, pero su versión era más parecida a un panecillo. Luego, las comunidades indígenas recrearon el alimento, pero con el abundante trigo de los alrededores; es decir, un pan sin levadura hecho con harina, manteca de cerdo, sal, agua (a veces sí se le agrega un poco de levadura en polvo) para convertirlo, poco a poco, en un alimento básico y exquisito para los comerciantes de pieles y los colonos que llegaron a Canadá en el siglo XVII.

Y aunque en la mayoría de las naciones indígenas de Norteamérica hay alguna versión de este platillo, en ningún otro sitio guarda un lugar tan especial como en los Territorios del Noroeste, donde no sólo sigue siendo esencial para la alimentación de la región, también se ha convertido en un icono gastronómico canadiense que tu paladar no debe perderse cuando visites este territorio.

¿Se te antojó? Visita el restaurante Bullock's Bistro de Yellowknife donde podrás probarlo horneado, frito o a la plancha y encontrarlo en todas sus formas gloriosas: con sopas, ensaladas, hamburguesas e, incluso, como postre.

Filetes, langostinos y salmones en Yukón

Este territorio es un centro culinario prometedor y sirve platos con estilo caribeño como langostinos tigre a la lima y albahaca, estofado de pollo al curry, albóndigas de carne de caza, lomo de alce con corteza y salmón ahumado en frío, por nombrar sólo algunos.

Después de escalar montañas, disfrutar la cultura vibrante de las Primeras Naciones, hacer canotaje en los ríos impresionantes, extraer oro en el Klondike, pasear en trineos jalados por perros y bailar bajo las auroras boreales, seguramente estarás hambriento, y en Yukón siempre encontrarás un gran filete jugoso donde sea que vayas.

Y aunque sabemos que las delicias del norte van mucho más allá del whisky y vino de Yukón, definitivamente no podrás irte de este destino sin probar estas bebidas deliciosas en Whitehorse para unirte al anfitrión Carson Schiffkorn de Inn on the Lake, (uno de los mejores alojamientos de este territorio) y a Miche Genest, chef y mente maestra de Boreal Gourmet, para celebrar la abundancia del gran norte y su gastronomía exquisita.

Poutine en Quebec

Posiblemente uno de los platillos más emblemáticos de Canadá, la poutine se originó en los bares rurales de Quebec en la década de 1950. Esta preparación exquisita se compone de papas fritas crujientes, una salsa gravy deliciosa, y queso condensado en grano. ¡Es una fiesta de sabores!

Y no importa qué momento sea, la poutine siempre será una buena opción cuando se trata de probar cosas deliciosas, ¡es reconfortantemente exquisita! Y, por suerte, ahora es posible conseguir este platillo icónico en todo el país. En Quebec, muchas personas juran que la mejor poutine y la más auténtica se come en Snack Bar Saint-Jean, pero si quieres ir directamente a la fuente, prueba La Banquise o Patati Patata Friterie de Luxe en Montreal, el reino de este platillo.

A donde sea que vayas, mantén los ojos bien abiertos por si ves un camión de comida o un local para saborear este platillo. O bien, planea una visita la primera semana de febrero y prueba todas las distintas variedades en la Semana de la Poutine.

Carne y Caesar clásico, Alberta

Alberta es reconocida por su carne de calidad suprema, y no hay mejor lugar para comprobarlo que en Caesar's Steakhouse en Calgary, un lugar de la vieja escuela que sirve una cena clásica de carne apetitosa, aunque hay muchas otras alternativas en la provincia que también valen la pena.

Otra opción deliciosa es el Ginger beef (carne con jengibre), un platillo con muchas variaciones a lo largo del país, pero perfeccionado en Calgary por un chef inmigrante que llegó a Canadá en 1975 buscando crear algo extraordinario con la famosa carne de vaca de la región. El resultado fue un platillo delicioso que se ha convertido en todo un clásico canadiense, ¡y tienes que probarlo!

Si te da sed, el Caesar tradicional, también conocido como Caesar sangriento, es una bebida que, aunque no seas vampiro, te fascinará probar, y no precisamente porque su sabor haga honor a su nombre, sino por la mezcla de ingredientes como el vodka, jugo de almejas y de tomate, especias, salsa Worcestershire y un sinfín de otros aderezos que le dan el tono tan característico.

La información es cortesía de Destination Canada y PR Central