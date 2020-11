¿Por cuánto tiempo se otorga la eTA para viajar a Canadá?

Los mexicanos que viajen a Canadá no requieren de una visa para ingresar, como ocurre en Estados Unidos, pero sí necesitan tramitar la Autorización Electrónica de Viaje (eTA), si llegan por vía aérea.

Esta autorización se debe solicitar antes de ingresar a territorio canadiense, pero no garantiza que se admita la entrada. Un oficial de migración revisa los documentos del viajero y determina si admite su ingreso.

La eTA se debe tramitar para viajes turísticos, para visitar familiares o amigos, así como para viajes de negocios. En caso de querer estudiar o trabajar en Canadá sí se necesita tramitar un permiso adicional.

Los ciudadanos estadounidenses y las personas con doble nacionalidad de Canadá o Estados Unidos no necesitan solicitar la autorización y únicamente deben llevar su pasaporte al momento de ingresar al país.

La Autorización Electrónica de Viaje de Canadá se debe solicitar a través de internet y se recomienda tramitarla con varios días de anticipación al viaje, pues se podría requerir documentos adicionales.

El gobierno de Canadá también recomienda comprar los vuelos al país hasta tener lista la eTA, pues existe la posibilidad de que no se otorgue o se retrase.

El trámite tiene un precio de 7 dólares canadienses por persona, equivalente a aproximadamente 110 pesos mexicanos.

El pago se debe realizar a través de internet con una tarjeta de crédito o débito.

La Autorización Electrónica de Viaje de Canadá es válida por un máximo de cinco años o hasta que caduque el pasaporte al que está vinculado, lo que ocurra primero.

Por ejemplo, si el pasaporte vinculado perderá validez en dos años, es el mismo tiempo que tiene de vigencia la eTA.

Este documento permite realizar estancias cortas en Canadá por periodos de hasta seis meses, según el gobierno canadiense.

1/2 Hi. Your eTA is electronically linked to your passport: https://t.co/oySws0ZTRQ It is valid for up to five years or until the passport expires, whichever comes first. As long as you travel with the passport you used to apply for your eTA, you should be fine.