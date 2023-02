¿Te gustaría vivir la experiencia Disney en tus próximas vacaciones? Hay dos resorts temáticos en Estados Unidos: el de Disneyland (Anaheim, California) y el de Walt Disney World (Orlando, Florida).

Si te preocupa el precio elevado de la comida al interior del parque o quieres ahorrar lo más posible, debes saber que sí se permite a los turistas llevar su propia comida y disfrutarla dentro de las instalaciones.

A través de sus páginas de internet, Disneyland y Walt Disney World anotan que los visitantes “pueden traer alimentos del exterior y bebidas no alcohólicas al parque para autoconsumo”.

Alimentos permitidos y prohibidos en los parques Disney

Seguridad te permitirá ingresar con tus alimentos y snacks, siempre y cuando no se encuentren en recipientes de vidrio y no requieran calefacción, recalentamiento, refrigeración o control de temperatura.

También es importante que no sean olorosos. Está prohibido llevar bebidas alcohólicas, hielo suelto o seco en neveras. Los únicos frascos de vidrio que están permitidos son los de comida para bebés. Lleva tus alimentos en envases de plástico.

Se sugiere ingresar nueces, semillas, fruta, sándwiches, galletas, jugos y agua simple. Te mantendrán satisfecho y con energía.

¿Hay límite de comida?

No hay un límite, pero es mejor sólo llevar lo necesario para no estar cargando de más. Los oficiales de seguridad no revisarán tu comida, a menos de que haya recipientes de vidrio o bebidas alcohólicas.

No hay límites en la cantidad de comida que se puede ingresar, pero sí hay límites en el tamaño de los contenedores. Ningún envase, caja o nevera puede ser superior al tamaño de 60 cm x 38 cm.

Comida de los Parques Disney

Por supuesto, puedes comprar comida al interior de los parques. La mayoría de las comidas buffet van de los $35 a los $60 dólares, pero el costo disminuye o aumenta según el restaurante seleccionado. En esta página puedes encontrar los restaurantes en Walt Disney World Resort. ¡Hay comidas con princesas y personajes!