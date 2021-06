¿Qué hacer en Beverly Hills? Atracciones que no te puedes perder

Ya sea para un viaje de fin de semana, unas vacaciones extendidas o un viaje de negocios, Beverly Hills tiene lo necesario para ofrecer a sus visitantes una experiencia única.

La pequeña ciudad, rodeada por Los Ángeles y West Hollywood, está limitada de atracciones debido a su tamaño, no obstante, lo que hay es suficiente para llenar los días de ocio y encontrar aventuras inolvidables.

En el código postal más famoso de Estados Unidos, el 90210, las actividades más comunes incluyen ir de compras, hacer recorridos en tranvía por los barrios elegantes, disfrutar de los elegantes hoteles, ir a cenar a sus exclusivos restaurantes o asistir a tratamientos de spa y belleza.

A continuación te dejamos con algunas de las atracciones que no te puedes perder en tu próxima visita.

Rodeo Drive

En este lugar se hacen muchas de las principales actividades de la ciudad, las cuales incluyen salir de compras por las tiendas de lujo de diseñadores mundialmente reconocidos como Gucci, Chanel y Cartier.

Ubicada entre Santa Monica Boulevard y Wilshire Boulevard, Rodeo Drive ofrece, además, Two Rodeo Drive, una calle adoquinada de estilo europeo ideal para tomarse fotos del recuerdo y descubrir The Rodeo Drive Walk of Style, una serie de placas en la acera con firmas y citas de íconos mundiales de la moda.

Museo de Arte del Condado de Los Ángeles

El LACMA se ubica en el boulevard Wilshire del distrito Miracle Mile. Se trata de un museo que alberga arqueología asiria, egipcia, griega y romana, además de piezas europeas, y colecciones latinoamericanas.

Los accesos al LACMA van de los $10 a los $25 dólares, depende del tipo de visita, visitante y fechas.

Greystone Mansion

Se trata de una propiedad histórica construida por el heredero del petróleo Edward Laurence Doheny Jr. a finales de la década de los 20.

La mansión cuenta con 55 habitaciones y cuando se vendió por $1.2 millones de dólares, incluyó una sala de cine, una sala de billar y habitaciones para 15 sirvientes.

Después de venderse en 1956, la casa funcionó como lugar de eventos privados y lugar de filmación hasta que la ciudad de Beverly Hills la adquirió en 1965.

Hoy en día los jardines son espacios públicos mientras que la construcción sigue rentándose para locaciones cinematográficas.

Sunset Boulevard

Esta avenida se extiende desde Figueroa Street en el centro de Los Ángeles, hasta Pacific Coast Highway en el distrito de Pacific Palisades.

La sección más famosa de la avenida es The Sunset Strip, entre los distritos de Hollywood y West Hollywood; aquí se concentra gran parte de la vida nocturna de Los Ángeles con decenas de lujosos y exclusivos antros, además de boutiques, restaurantes, bares y tiendas especializadas.

Beverly Hills Gardens Park

Este lugar, ubicado en 23 cuadras sobre Santa Monica Boulevard es el hogar del icónico letrero de Beverly Hills, además de un jardín de rosas, un jardín de cactus y una colección de arte público.

El parque de jardines es una atractiva opción para desconectarse del bullicio de la ciudad y para encontrar tranquilidad.

Mercado de agricultores de Beverly Hills

Este mercado está abierto todos los domingos. Aquí los visitantes pueden encontrar más de 60 puestos agrícolas con productos frescos y alimentos recién preparados. Además, por las tardes hay presentaciones en vivo como conciertos musicales, actividades para niños, paseos en pony y un zoológico de mascotas.

