Qué hacer en Florida: 10 atracciones que no te puedes perder

Más allá de sus icónicas atracciones conocidas a nivel internacional, como Disney World, Florida es hogar de un sinfín de atractivos que atrae a millones de turistas anualmente.

Su extraordinario clima caliente hace que el estado sea el destino perfecto para las escapadas invernales o para disfrutar de un fin de semana familiar.

El mosaico tropical de Florida se extiende por paisajes naturales en playas, senderos, pantanos, vida silvestre, así como coloridos parques temáticos, zoológicos, centros de cultura e historia, centros científicos y museos.

Además, ofrece actividades familiares y recreativas como snorkel, buceo, remo y paseos en kayak; así como senderismo, paseos en helicóptero, tours por las principales ciudades y más.

Si estás planeando visitar el estado en tus próximas vacaciones, considera estos destinos y atracciones, seguro te encantarán. Toma nota.

Walt Disney World, Orlando

Es la joya de Florida a los ojos del mundo. El parque de diversiones, ideal para la familia completa, recibe millones de visitantes cada año para disfrutar del Magic Kingdom y los atractivos del complejo, así como sus atractivos vinculados como los parques Blizzard Beach y Typhoon Lagoon; Animal Kingdom Park y Disney Hollywood Studios.

Las entradas por día y parque van de los $109 dólares y varía según el tipo de visita y cantidad de días.

Centro Espacial Kennedy

El Centro de Visitantes al Centro Espacial Kennedy de la NASA se ubica en Cabo Cañaveral y cuenta la historia de la exploración del espacio, así como las misiones y astronautas que han hecho historia.

Los visitantes pueden observar una nave espacial real y aprender de las exhibiciones permanentes divididas por zonas de misiones.

Para explorar el complejo, se ofrece un recorrido por autobús llamado Behind The Gates, mismo que pasa por áreas restringidas, con acceso limitado al público.

La entrada general cuesta $57 dólares más impuestos para adultos y $47 más impuestos para niños entre 3 y 11 años. Las reservaciones se pueden hacer con anticipación en kennedyspacecenter.com.

Universal Studios, Orlando

Visitar el parque temático es toda una aventura y una experiencia que todos deberían probar una vez en su vida. Muchos viajeros, que llegan al lugar con niños mayores y adolescentes, aseguran que supera a lo que Walt Disney World tiene para ofrecer, aunque eso depende de cada viajero.

El complejo presume de paseos en simuladores 3D y 4D, atracciones ‘salvajes’ y paseos emocionantes como el Universal's Volcano Bay, el Mundo Mágico de Harry Potter y Despicable Me Minion Mayhem, además de seis hoteles y el complejo de entretenimiento CityWalk.

Los accesos generales por día y parque parten de los $110, pero dependen de los días de reserva y el tipo de paquete de visita que se adquiera.

Miami Beach y el distrito histórico Art Deco

Junto a la playa de Miami Beach se encuentra el distrito histórico Art Deco, con impresionantes edificios restaurados que datan de las décadas de 1930 y 1940.

Hoy en día muchos de estos lugares son hoteles, restaurantes y edificios de condominios que aún conservan su belleza y atraen a miles de turistas cada año.

Parque Nacional Everglades

El parque es famoso por albergar más de 1.5 millones de acres de pantanos con un ecosistema importante para el país, que conserva la vida de caimanes, cocodrilos, panteras, tortugas, ciervos, garcetas, manatíes, nutrias de río, entre otras.

Su fácil acceso con recorridos guiados permite la apreciación de toda esta vida salvaje desde cerca y bajo seguridad.

Se ofrecen paseos en hidrodeslizador por el área y sus ríos anchos y poco profundos que fluyen desde el lago Okeechobee hasta la bahía de Florida.

Los paseos duran 30 minutos además de un programa de educación sobre la vida silvestre y paseos por los senderos.

SeaWorld Orlando

Se trata de un parque de diversiones para toda la familia donde la vida marina es la principal atracción. El complejo ofrece espectáculos clásicos con delfines y ballenas, además de actos del elenco como patos, nutrias y leones marinos.

También hay una montaña rusa de alta velocidad llamada Mako y una montaña rusa de agua llamada Journey to Atlantis. Otros aspectos destacados incluyen la exhibición Antartica: Empire of the Pinguin donde se ofrece la oportunidad de avistar esta especie y aprender sobre su hábitat y conservación.

Busch Gardens Tampa

Es una de las atracciones más populares de Tampa. Se trata de un parque temático africano que alberga todo tipo de animales exóticos, hecho que lo coloca como uno de los zoológicos más grandes de América del Norte, con leones, tigres, elefantes, jirafas, gorilas y más.

Diariamente se ofrecen recorridos al estilo safari al aire libre para avistar estas especies de cerca. Hay otros recorridos que acercan a los visitantes con pingüinos, tigres y elefantes.

También celebra eventos y shows en vivo con animales y hace paseos en montañas rusas. El acceso por día va de los $114 dólares.

Distrito histórico de San Agustín

Es uno de los asentamientos más antiguos de Florida, con arquitectura antigua que cuenta la historia.

En la zona se encuentra el Monumento Nacional Castillo de San Marcos, famoso por el fuerte de mampostería más antiguo de América del Norte. Fue construido en el siglo XVII con el fin de proteger la nación de las invasiones españolas.

Parque Nacional Dry Tortugas

En su interior se encuentra el impresionante Fort Jefferson, uno de los más famosos de Estados Unidos construido por el gobierno del país en el siglo XIX.

Aunque esta es la atracción principal, en los alrededores hay bellezas naturales incomparables que atraen a miles de visitantes al año como las islas de arrecifes, playas de arena suave, zonas de buceo de poca profundidad y zonas para hacer paseos en barco privado o en ferry.

Museo Salvador Dalí en San Petersburgo

Se trata de un museo ubicado en un edificio moderno diseñado para igualar la creatividad del artista.

Su estructura exterior está hecha de vidrio curvado y parece envolver una caja de concreto.

El interior alberga piezas de toda la carrera de Dalí y se ofrece programas introductorios de arte para involucrarse con el legado del artista.

La admisión general que incluye exposiciones especiales cuesta $25 dólares para adultos, $23 para adultos con descuento (mayores de 65 años, servidores públicos, educadores y militares). Los estudiantes pagan $18 dólares, niños de 6 a 12 años $10.

