Qué hacer en Vail, Colorado: 9 cosas que no te puedes perder

Vail, Colorado es uno de los destinos por excelencia ideal para invierno gracias a sus complejos turísticos de alto nivel, sus atractivos en la nieve, impresionantes paisajes y un ambiente acogedor, pero revitalizador.

¿Por qué visitar Vail?

El pueblo de Colorado es uno de los destinos más queridos a nivel nacional por su deporte extremo que sólo con el clima frío se puede hacer realidad: el esquí.

Se ubica entre la Cordillera de Gore al norte y la Cordillera Sawatch al sur con áreas de esquí, incluido el complejo turístico de una sola montaña más grande del país.

Sus picos irregulares, kilómetros de pendientes y montones de nieve suave atraen a miles de visitantes cada año, entre ellos grupos de celebridades de talla mundial que acuden al poblado para vacacionar en familia, relajarse y desconectarse de lo abrumadora que pueden ser sus vidas como famosos, ya que cuenta con restaurantes para todos los gustos, hoteles de lujo y spas.

Durante el verano, Vail es atractivo por sus paisajes despejados, paseos en bicicleta, a caballo, caminatas al aire libre, e incluso rafting.

¿Qué hacer en Vail, Colorado?

·Senderismo en Vail

Si visitas este destino en cualquier estación que no sea invierno, puedes disfrutar de los terrenos de esquí adaptados para practicar senderismo, con impresionantes vistas a los valles, cielos azules y clima acogedor. Puedes dirigirte a Eagles Nest o Holy Cross para aprovechar los mejores senderos para mochileros y de la vida silvestre que rodea ambas zonas.

·Estación de esquí en Vail

Hay aproximadamente 5 mil 289 acres de terreno y caídas verticales de hasta 3 mil 450 pies de altura para disfrutar del deporte estrella de Vail. Cuenta con más de 195 senderos para todo tipo de esquiadores, desde los expertos, hasta los principiantes y los que sólo quieren divertirse.

·Jardines alpinos de Betty Ford

Se trata de un jardín botánico creado en honor a la ex primera dama Betty Ford que ayudó a que la comunidad floreciera y atrajera turismo.

Los visitantes pueden disfrutar de impresionantes vistas a las Montañas Rocosas, senderos de flores, arroyos y cascadas.

·Exploración de Vail Village

Si lo tuyo no es el esquí, puedes dirigirte a Vail Village, un lugar comercial inspirado en las ciudades europeas que durante la temporada invernal se iluminan con millones de luces y brillan por sus decoraciones festivas de Navidad.

·Beaver Creek Resort

A casi 13 kilómetros al oeste de Vail, el resort es una de las atracciones de esquí más nuevas y visitadas de Estados Unidos.

Cada invierno ofrece mil 815 acres de terreno para esquiar dividido en 150 senderos y 4 mil pies de desnivel.

Cuenta con áreas para expertos y para el aprendizaje del esquí y snowboard.

En verano es un destino perfecto para toda la familia gracias a sus actividades al aire libre, caminatas, ciclismo de montaña, paseos a caballo y paseos escénicos.

·Eagles Nest Wilderness Area

Cubre casi 133 mil 500 acres de la Cordillera de Gore, al norte de Vail. Presume de 180 senderos que atraviesan laderas escarpadas y elevaciones de hasta 5 mil 684 pies de altura. Los excursionistas aventureros pueden atrapar las mejores postales desde las alturas, con alpinos, picos nevados e imponentes árboles de hora perenne.

·Colorado Ski & Snowboard Museum and Hall of Fame

Es un homenaje al paraíso nevado que recibe miles de aventureros al año. En el museo se exhibe la evolución del deporte extremo y su reputación a nivel mundial.

Los visitantes aprenden la forma en que las autoridades del Servicio Forestal de EU y la 10ª División de Montaña conformada por soldados de la Segunda Guerra Mundial que trabajaron para garantizar la seguridad de los visitantes y cómo su deber influencia a las actuales autoridades.

Una de las exposiciones estrella son los recuerdos que ha dejado el esquí en los Juegos Olímpicos.

·Día de spa en Vail

Es probablemente la mejor manera de relajarse y entrar en calor en Vail. Ya sea después de un día de esquí, para aclimatarse o simplemente por placer, este lugar presume de la mejor oferta de spas.

Puedes quedarte todo el día y disfrutar de sus comodidades, visitar los gimnasios , usar los jacuzzis o simplemente sentarte junto al fuego después de un merecido masaje.

Algunos de los spas más populares son los de las estaciones de Vail Four, The Lodge at Vail y The Sonnenalp Hotel.

·Tour de cervezas artesanales

El estado de Colorado tiene una de las mejores escenas de cerveza artesanal en todo el país, situada principalmente en Vail.

Algunas de las cervecerías estrellas del poblado son:

- Vail Brewing Company, ubicado en Eagle Vail con una sala especial para la degustación en Vail Village.

- 7 Hermits Brewing Company en el centro de Vail.

- Cervecería Gore Range entre Vail y el poblado de Edwards.

¿Cuánto cuesta esquiar en Vail?

Vacacionar en Vail tiene una de las tarifas más caras en todo Estados Unidos; sin embargo, el esquí por sí sólo puede resultar una actividad asequible.

El precio por elevador depende del resort o de la estación y de la cantidad de personas que lo utilizan para llegar a los picos de las montañas.

Beaver Creek

$108 a $151 dólares por día para adulto; de $75 a $104 para niños.

Breckenridge

$86 a $141 dólares por día para adulto; de $56 a $92 para niños.

Keystone

$79 a $102 dólares para adulto por día; de $53 a $65 para niños.

Crested Butte

$69 a $111 dólares por día para adulto; de $38 a $61 para niños.

Vail

$108 a $151 dólares por día para adulto; $75 a $104 para niños.

Los precios pueden cambiar dependiendo las fechas, disponibilidad y capacidad de visitantes en cada estación o resort.

