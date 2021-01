¿Qué llega a Kissimmee para el 2021?

Kissimmee, Fla. (2021) – Kissimmee está listo para recibir a los visitantes tanto primerizos como los que ya han visitado antes. Te compartimos lo que viene para este 2021, desde aventuras emocionantes, nuevos shows, incluso un safari salvaje y mucho más.

Safety

Salir de vacaciones ahora, requiere de una mejor planeación. Es por eso que Experience Kissimmee se asoció con AdventHealth para darle a sus visitantes información de primera mano a través de su Safety Hub. Esta nueva herramienta permite explorar los diferentes recursos y la información actualizada del destino antes de viajar.

Atracciones

Walt Disney World Resort

La renovación de Epcot continua, en los próximos meses vienen atracciones y experiencias sin igual. En el pabellón francés se podrá vivir la aventura de un ratón chef, Remy’s Ratatouille Adventure, un paseo emocionante a través del restaurante de Gusteau. También llega un espacio de sabores, La Crêperie de Paris tendrá las opciones de servicio rápido y a la carta, el menú lo realizó el famoso chef Jérôme Bocuse.

Eso no es todo, también en Epcot estará llegando el espectáculo nocturno más grande en la historia de los parques de Disney. “HarmonioUS” es un tribute a la música de Disney que ha inspirado a gente de todo el mundo.

Universal Orlando Resort

Los dinosaurios regresan y ahora recargados a Universal Orlando Resort. Jurassic World VelociCoaster llega el próximo verano a Universal’s Islands of Adventure, será una montaña rusa que catapultará a sus tripulantes a una velocidad de 112kmph sobre más de 45m en el aire. Simulará la

persecusión de velociraptors, incluso los actores del filme serán parte de esta atracción catalogada como la más rápida y alta de Florida.

Foto: CCW Travel.

Legoland Florida Resort

Para celebrar su aniversario 10, Legoland Florida Resort mantendrá sus festejos durante todo el año. El parque contará con el pastel de LEGO más grande y nuevas experiencias para los visitantes. Eventos durante los fines de semana, películas 4-D y nuevos espectáculos en vivo son de las novedades que mantendrán a tu familia entretenida.

SeaWorld Parks & Resorts

En la primavera es probable que no se sienta tanto calor en Florida, porque la primera montaña rusa de propulsion llega a SeaWorld Orlando. Ice Breaker, tendrá 4 propulsiones al aire tanto hacia adelante como en reversa; terminando en uno hacia atrás con la caida vertical más empinada en Florida con una pendiente de 23mt inclinada a ángulo de 100o

Wild Florida Airboat, Gator Park & Drive-thru Safari

Wild Florida se hizo de más de 70 hectáreas junto a sus instalaciones para realizar la expansión de sus experiencias con un Safari Drive-Thru, dando la oportunidad a sus visitantes de ver animales exóticos y locales. Sin mencionar los más de 150 animales que ya habitan en la propiedad. Wild Florida apuesta a esta expansión para darle casa a muchos animales rescatados y reubicados de diferentes zoologicos.

Foto: CCW Travel.

ICON Park

In The Game, una experiencia virtual llega a principios del 2021 transformando un área de videojuegos común en una experiencia inmersiva para todas las edades. Además, en el próximo verano, ICON Park abrirá dos nuevas torres, ICON Park Slingshot y ICON Park Drop Tower. Pero no es todo ya que para fines del siguiente año contará con el Museum of Illusions, es decir, el Museo de las Ilusiones donde podrás ver hologramas interactivos y mucho mas.

Foto: CCW Travel.

Dining

The Promenade at Sunset Walk

Un espacio dedicado al entretenimiento y restaurantes, ofreciendo a los turistas nuevas ofertas culinarias el siguiente año.

Lizzie’s Memphis Style BBQ traerá a la mesa una variedad de cortes de carnes a la parilla con guarniciones sureñas.

The Wharf, recien inaugurado, cuenta con un platillos creados con mariscos; incluyendo una barra de ostras, así como un mezzanine amplio y bar al centro con vistas privilegiadas al escenario en el cual música en vivo amenizan las noches.

Para paladares dulces, visite River Street Sweets Savannah’s Candy Kitchen. No deje de probar sus populares bombones, los caramelos salados o sus cacahuates garapiñados. Dicen que tienen unos pays de nuez increíbles, todo realizado allí mismo.

Hospedaje

Gaylord Palms Resort & Convention está en su remodelación más grande con la cual incrementarán 302 habitaciones en una nueva torre a lado de la alberca. También están creciendo en un área de más de 8,000m2 el espacio para convenciones, así como en el área del parque acuático. Estas mejoras planean estar listas en el 2021.

Foto: CCW Travel.

Con información de CCW Travel.

