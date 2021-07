¿Qué pasa al viajar a Canadá con una vacuna no autorizada?

El gobierno de Canadá alista la reapertura de sus puertos de entrada sin restricciones a los viajeros que están completamente vacunados contra Covid-19, sin embargo, sólo hay cuatro fórmulas aceptadas.

El próximo 9 de agosto comenzará a admitir la entrada de los estadounidenses vacunados, mientras que el resto de los extranjeros deberán esperar hasta el 7 de septiembre.

Los habitantes de Estados Unidos no deben preocuparse, ya que todas las vacunas que se aplican en el país son aceptadas por Canadá. Sin embargo, países como México aplican productos fuera de la lista.

