¿Qué sí y qué no? Cómo empacar tu maquillaje en la maleta de mano

¿Te vas de viaje y no sabes qué maquillaje sí puedes llevar en tu equipaje? Lo primero que debes saber es que no hay restricciones en cuanto al tipo o cantidad de productos cosméticos que puedes llevar en tu equipaje documentado. Pero sí las hay en el equipaje de mano.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y los operados por la TSA en Estados Unidos prohíben llevar líquidos de más de 100 ml en el equipaje de mano.

La condición para que líquidos y geles puedan llevarse en el equipaje de mano o artículo personal es que sean guardados en recipientes individuales de una capacidad no mayor a 100 ml (3.4 oz.) y colocados dentro de una bolsa de plástico resellable no mayor a 20 x 20 cm.

La regla de líquidos aplica para maquillaje

Esta regla de líquidos aplica para el maquillaje, cremas, desmaquillante y más productos de uso cosmético. Debes seguirla para evitar problemas con los oficiales que revisan las maletas de mano en el aeropuerto.

Recomendamos que al viajar cambies tus líquidos o aerosoles a su presentación sólida. Por ejemplo: Mejor desodorante en barra y no en aerosol; labial en barra y no líquido. Lleva toallitas desmaquillantes y no en su presentación líquida. Prefiere los delineadores de ojos sólidos. Esto te ahorrará espacio para líquidos que sí son necesarios como cremas y perfumes.

Que tu maquillaje vaya en envases de vidrio o plástico es irrelevante a la hora de la revisión. Es lo mismo.

Maquillaje y productos que puedes llevar sin restricciones en el equipaje de mano

1) Polvo compacto.

2) Rubor en polvo.

3) Base sólida.

4) Sombras en polvo compacto.

5) Delineadores en lápiz.

6) Brochas.

7) Labial en barra.

8) Desodorante en barra.

9) Toallitas desmaquillantes.

10) Cucharas o enchinadores.

11) Espejos.

12) Máscara para pestañas (es tan poco el líquido que puedes llevarlo sin restricciones).

No es necesario llevar tu maquillaje sólido en una bolsa transparente. Puedes guardarlo en tu cosmetiquera de siempre. Tampoco es necesario que lo pongas en las charolas.

Maquillaje, cremas y geles con restricciones en el equipaje de mano

El maquillaje líquido, cremas y geles deben guardarse en envases no mayores a 100 ml y presentarse en una bolsa transparente resellable no mayor a 20 x 20 cm. Todos tus líquidos en la bolsa no deben sobrepasar un litro.

Los productos que deben cumplir con esta medida son:

1) Base líquida de maquillaje.

2) Cremas.

3) Bloqueador solar en crema o aerosol.

4) Esmaltes.

5) Pasta de dientes y enjuague bucal.

6) Shampoo y acondicionador.

7) Desmaquillante y productos líquidos de skin care.

8) Perfumes y lociones.

9) Jabón líquido y gel antibacterial.

10) Labiales líquidos (si son pequeños podrían pasar sin restricciones) y gloss.

11) Botellas de acetona.

¿Pueden llevarse objetos afilados en el equipaje de mano?

Puedes llevar tu rastrillo en tu equipaje de mano. La TSA también aprueba llevar cortauñas y sacapuntas, así como pinzas de depilar, agujas de costura y tijeras muy pequeñas (de menos de 4 pulgadas).

“Cualquier objeto afilado en el equipaje facturado debe estar enfundado o envuelto de forma segura para evitar lesiones a los encargados del equipaje y a los inspectores”.

¿Cómo empacar tu maquillaje líquido?

Algunas tiendas venden botellitas vacías para rellenar de líquidos; puedes comprarlas u optar por algunos que ya tengas, siempre y cuando no rebasen la cantidad. También hay pastas de dientes, shampoo y otros productos que ya venden en envases pequeños para viajes.