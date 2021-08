Qué ver, costos y horarios de Navy Pier en Chicago

El Navy Pier es uno de los principales atractivos de la ciudad de Chicago tan sólo por detrás de Millenium Park y sus icónicos rascacielos.

Se trata de uno de los muelles históricos más importantes de Estados Unidos ubicado en el Lago Michigan y actualmente un punto de interés turístico a nivel nacional e internacional. Durante el siglo XX fue considerado uno de los muelles más grandes del mundo.

¿Qué ver en Navy Pier?

En el Muelle de la Armada hay un sinfín de atracciones para todo tipo de viajero, en especial para los que lo visitan en familia o con amigos; desde museos, teatros, parques, hasta jardines y juegos mecánicos.

La principal atracción es la Centennial Wheel, una rueda de la fortuna que está abierta durante todo el año. Su paseo se trata de telecabinas cerradas que se elevan en lo más alto de Navy para ofrecer las mejores vistas de la ciudad y del lago.

También se encuentra el Pier Park, un divertido lugar en el que hay un carrusel, en donde se pueden escalar muros, navegar en barco, saltar desde una torre alta o disfrutar del paisaje frente al lago.

El Chicago Children’s Museum es ideal para los visitantes más pequeños con actividades en vivo, exposiciones interactivas y espectáculos teatrales.

Otros puntos de interés incluyen la pantalla IMAX, Richard H. Driehaus Gallery of Stained Glass y el jardín botánico Crystal Gardens, además de sus exclusivas tiendas para comprar todo tipo de artículos incluidos recuerdos.

Navy Pier también es popular por la gran cantidad de cosas que hacer como la competencia deportiva de America's Cup, la navegación de barcos en Pepsi Tall Ships, la temporada de nieve en el Fifth Third Bank Winter WonderFest en donde se puede patinar sobre hielo o el paseo del Arctic Express Train.

Durante todo el año hay presentaciones de arte y diseño, fuegos artificiales principalmente en verano y clases de yoga. En cuanto a comida, el Restaurant Week siempre está abierto con una amplia oferta de comida de alto nivel.

¿Cuánto cuesta visitar Navy Pier?

Acceder al muelle en general no cuesta. Sin embargo, las actividades, espectáculos, y otras atracciones tienen sus propias tarifas las cuales cambian según el día de visita elegido o la temporada.

Los boletos de admisión a cada atracción se pueden obtener en sus respectivas taquillas.

A través de navypier.org se puede planificar la visita con base a los calendarios que van actualizando por temporada.

Horarios

El complejo turístico abre de domingo a jueves de 10 am a 10 pm, mientras que los viernes y los sábados extiende su horario de 10 am a 1 am.

¿Cómo llegar a Navy Pier?

El Muelle de la Armada o Navy Pier se encuentra en el centro de la Ciudad de los Vientos, por lo que es sencillo acceder a él.

Se puede llegar en tren Metra u otras estaciones o en autobús turístico, taxis acuáticos que parten desde y hacia Navy Pier, Uver o Lyft. Todo depende del lugar de origen de donde vengan los visitantes o sus presupuestos.

Visitar el Navy en auto es una de las formas más fáciles y cómodas ya que el complejo tiene dos estacionamientos, West Garage y East Garage, en los cuales se pueden estacionar hasta 1500 autos.

Las tarifas de estacionamiento son:

0-1 horas $ 16

1-1.5 horas $ 26

1.5-2 horas $ 32

2-6 horas $ 37

6-12 horas $ 42

12-24 horas $ 53

