¿Qué viajes se reanudarán con la reapertura de la frontera con EU?

El gobierno de Estados Unidos anunció que en noviembre reabrirá sus fronteras con México y Canadá, lo que permitirá reanudar los viajes no esenciales que se restringieron desde marzo de 2020 por la pandemia de Covid-19.

El anuncio lo realizó el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, quien precisó que se requerirá que los viajeros estén completamente vacunados contra Covid-19 para que se les permita el ingreso por tierra y en los puertos de entrada de ferry.

El gobierno estadounidense solicitará a las personas que ingresen por tierra y por ferry tengan la documentación adecuada que les ayude a comprobar que cuentan con el esquema completo de vacunación. Sin embargo, no precisó el tipo de documento que será válido con este propósito.

"Las personas que no hayan sido completamente vacunadas contra Covid-19 no podrán viajar con fines no esenciales desde Canadá y México a los Estados Unidos por tierra y ferry", detalla el comunicado del DHS.

Los viajes que estaban restringidos y que se podrán retomar para las personas completamente vacunados provenientes de México y Canadá son los siguientes:

- Visitar a familiares y amigos.

- Realizar turismo en el país.

- Llevar a cabo compras en centros comerciales y tiendas en el país.

- Acudir a eventos culturales.

- Trasladarse a un destino en el país para realizar apuestas.

- Todos los viajes con fines recreativos.

También se seguirán permitiendo los siguientes viajes esenciales:

- Trabajadores del sector de la agricultura.

- Personas que asistirán a una institución educativa.

- Pacientes que recibirán un tratamiento médico.

- Para apoyar en las labores de emergencias como funcionario público, refuerzo para el gobierno o personal de emergencia.

- Como trabajador involucrado en el comercio transfronterizo legítimo.

- Ciudadanos o residentes estadounidenses.

- Militares o diplomáticos que llevarán a cabo operaciones.

Hasta el momento no se ha precisado la fecha en la que se reabrirá completamente la frontera para los viajeros vacunados contra Covid-19.

Además de estar completamente vacunadas, las personas deberán contar con visa y pasaporte para poder ingresar por cualquier puerto estadounidense. Asimismo, será un oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza quien tendrá la última decisión de permitir el ingreso de un viajero al país.

Following guidance from @CDCgov and other public health experts, @SecMayorkas is amending Title 19 regulations. Fully vaccinated travelers from Canada and Mexico will be allowed to enter the US via land and ferry ports of entry starting next month.https://t.co/IYl96w8EJZ