Rainbow Spring: nuevas atracciones, ofertas y festivales para la comunidad LGBT en Miami

La Oficina de Convenciones y Visitantes del Gran Miami (GMCVB por sus siglas en inglés) lanzará en marzo de 2023 su programa Rainbow Spring, diseñado para ofrecer a los visitantes LGBTQ+ una programación única, en esta primavera, con grandes ofertas en Miami y Miami Beach.

Previo al festejo del Mes del Orgullo en junio, los primeros meses de 2023 estarán llenos de experiencias y actividades LGBTQ+ tan diversas y coloridas como la gran comunidad LGBTQ+ en el destino.

Entre estas actividades destacan:

-Winter Party Festival (1° al 7 de marzo), se trata de una invitación para despedir al invierno y dar la bienvenida a la primavera.

-Miami Beach Pride (1° al 16 de abril), un festejo que celebrará el 15° aniversario del evento LGBTQ + más grande en el destino con una amplia programación que incluye un evento en la piscina Pride, un picnic LGBTQ Family, Queer Art Showcase, así como la marcha y el desfile Pride en Ocean Drive.

-Out in the Tropics’ LatinXOXO (8 de abril), rendirá homenaje a las voces latinas e hispanas de la comunidad LGBTQ+.

-OUTshine LGBTQ+ Film Festival (20 al 30 de abril), proyección de películas para los amantes del cine.

-SweetHeat (16 al 22 de mayo) es un evento dedicado a las mujeres de la comunidad Queer.

-Sizzle Miami (25-29 de mayo) es uno de los eventos urbanos LGBTQ+ más populares para la comunidad de color, y se llevará a cabo durante el fin de semana de Memorial Day.



"Los viajeros LGBTQ+ nos visitan durante todo el año, por lo que es importante que estén enterados sobre los increíbles eventos que tenemos preparados para ellos en Miami y Miami Beach, más allá del Mes del Orgullo", comentó Dan Ríos, Director de Marketing LGBTQ+ de GMCVB.

"Miami y Miami Beach son parte de los principales destinos para los viajeros LGBTQ+, por ello, ofrecemos diversas experiencias que atraen a todos los miembros de la comunidad, dándoles visibilidad para que se sientan representados cada vez que nos visitan".

Durante Rainbow Spring, se realizarán eventos como el legendario Wynwood Pride (9 y 10 de junio), el Miami Marlins's Pride at the Park (31 de mayo), y el No Fear, We're Queer Comedy Festival (junio). Los dos hoteles LGBTQ+ de Miami Beach, AxelBeach Miami y Hotel Gaythering, serán los principales anfitriones del programa, ofreciendo divertidas actividades como karaoke, noche de trivia, bingo, noche de Martini y eventos deportivos.

En RainbowSpring.com encontarás información LGBTQ+ y ofertas especiales, desde descuentos exclusivos en hoteles y atracciones, hasta grandes ofertas y restaurantes.

La información es cortesía de Jeffrey Group y GMCVB: La Oficina de Convenciones y Visitantes del Gran Miami