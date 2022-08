Semana del Teatro de Houston: buenos espectáculos y ofertas increíbles

La primera Semana Anual de Teatro de Houston es la mayor promoción para el consumidor que celebra el teatro en vivo y las artes escénicas en la historia de Houston.

Solo durante una semana, del 22 al 29 de agosto de 2022, tanto los entusiastas del teatro como los novatos pueden aprovechar los boletos exclusivos: Compre uno, llévese uno GRATIS en 77 espectáculos emocionantes y diversos.

Nota importante: del 22 al 29 de agosto de 2022 es la semana designada en la que las personas pueden comprar boletos a la tarifa exclusiva con descuento. Las funciones se realizan en varios momentos durante la temporada de funciones 2022/2023.

“La Asociación del Distrito de Teatros de Houston está encantada de colaborar con Houston First Corporation en esta nueva tradición cultural que celebra nuestra escena maravillosamente diversa de artes escénicas y eventos en vivo. Y con 18 organizaciones profesionales de artes escénicas uniendo fuerzas, realmente hay algo para todos”, dijo Jim Nelson, presidente de la Asociación del Distrito de Teatro de Houston.

Houston Theatre Week incluye espectáculos de gran éxito ofrecidos por las compañías residentes permanentes de Houston: Houston Symphony, Houston Ballet, Alley Theatre, Houston Grand Opera, DaCamera, Performing Arts Houston, Theatre Under the Stars y The Hobby Center. A estos grupos se unen varios de los destacados grupos de teatro comunitario de Houston y conjuntos de música profesional como: ROCO, Dirty Dogs Theatre Company, Main Street Theatre, Mercury Chamber Orchestra, Kinetic Ensemble, 4th Wall Theatre Company y más.

Algunas de las actuaciones clásicas y de vanguardia incluyen:

-Ain’t Misbehavin’

-Bach’s Cello Suites

-Chicago The Musical

-Cinderella

- DaCamera Presents Kendrick Scott’s Unearthed

- Dance Theatre of Harlem

- Handel’s Messiah

-Legally Blonde the Musical

-Mary Poppins

-Rent

-She’s Got Soul

-STOMP

-Disney’s Winnie the Pooh The New Musical Stage Adaptation

Esta oferta no solo brinda al público una gran oportunidad, sino que también apoya a todos los involucrados en la realización de estas producciones de vanguardia, desde los artistas de élite hasta los profesionales detrás de escena en el distrito de los teatros del centro, así como en los vecindarios y comunidades más allá.

“La Semana del Teatro de Houston se desarrolló para exhibir y fortalecer la cartera diversa de artes escénicas profesionales de Houston”, dijo el presidente y director ejecutivo de Houston First, Michael Heckman. “Estamos orgullosos de asociarnos con compañías residentes en el corazón del centro de la ciudad, así como con grupos de teatro comunitario ubicados en toda nuestra ciudad, y esperamos que esta campaña siga creciendo en popularidad y éxito”.

Para los activos de la Semana del Teatro de Houston, incluidos material adicional e imágenes, vaya aquí.

El menú completo de espectáculos y actuaciones de la Semana del Teatro de Houston 2022 se encuentra a continuación.

Para comprar boletos, visite: www.HoustonTheaterWeek.com.

El código promocional de la oferta especial para la Semana del Teatro de Houston es: HTXARTS.

