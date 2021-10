Spa con bar de cerveza y otras razones para visitar Colorado este otoño

El otoño pinta de colores cálidos las montañas y la temperatura fresca convierten a las Rocallosas y las ciudades de Colorado en escenarios ideales para vivir las mejores experiencias de wellness, shopping, gastronomía y muchas aventuras al aire libre.

Wellness con un toque diferente

Ubicado en el corazón del histórico vecindario de Five Points, a solo 8 minutos de Union Station y el centro de Denver, The Beer Spa by sung combina lo mejor de un spa con un bar de cerveza artesanal y ofrece una muy original gama de tratamientos, muchos de ellos como es de suponerse a base de cerveza.

Con salas de tratamiento privadas que cuentan con distintas amenidades para escoger que van desde un baño de cerveza, un sauna infrarrojo, un ducha tipo lluvia y terraza de madera. Lo mejor de todo es que tanto antes, después y así como cuando estés tomando alguno de los tratamientos puedes disfrutar de una selecta variedad de cervezas locales artesanales, aunque si tu bebida no es la cerveza también ofrecen sidra, vino, cambucha, tés herbales y bebidas no alcohólicas.

Cada sala tiene capacidad para un máximo de 2 personas y se desinfecta entre cada sesión, la tina de cerveza se vacía, se limpia y se llena de nuevo haciendo de esta una verdadera experiencia de spa con todas las medidas de salud e higiene.

La experiencia se puede resumir en 7 pasos: Regístrate; sírvete una bebida; instálate en tu sala privada de tratamiento; relájate en la cabina de sauna infrarrojo; sumérgete en la tina de baños de cerveza; toma un masaje de cuerpo completo en las sillas de gravedad cero y refréscate con una bebida.

Para saber más sobre The Beer Spa: https://thebeerspa.com/the-experience/

Los inolvidables sabores de Colorado

La cocina creativa e innovadora no es una moda pasajera en Colorado. La gran variedad de ingredientes frescos y de calidad que se producen localmente hacen que los chefs y los productores de cerveza y destilados se emocionen y den rienda suelta a su imaginación. Aquí te recomendamos algunos de esos sabores y dónde probarlos.

Maridaje ideal, New Belgium Brewing Company y Austin’s American Grill en Fort Collins

New Belgium Brewing es una cervecería artesanal conocida por su cervezas como la popular 1554, oscura, compleja, ligera y burbujeante. Y para un maridaje perfecto pueden combinar esta cerveza con unas costillitas danesas ahumadas con nogal americano bañadas con salsa barbacoa de chipotle del restaurante Austin’s American Grill en Old Town también en Fort Collins.

Whisky en la Destilería Stranahan’s en Denver

Además de excelentes cervezas, Colorado produce excelente whisky y sin lugar a duda uno de los más apreciados es el whisky de la destilería Stranahan’s hecho de una sola malta con cebada y agua de las montañas Rocallosas. Uno de los eventos más esperado de Stranahan’s es el lanzamiento del whiskey añejado en barricas de vino durante el invierno. Esta fue la primera destilería legal de Colorado después de la prohibición.

Los famosos duraznos de Palisade

En el corazón de la región vitivinícola de Colorado se encuentra Palisade, un pequeño y pintoresco pueblo del Viejo Oeste donde las uvas no son los únicos frutos de calidad que se cultivan. Además de los excelentes vinos con uvas locales hay más de 30 productores de duraznos de la variedad Elberta que dan frutos de excelente calidad y que han hecho famoso a Palisade. Cada año en el mes de agosto se celebra el Festival del Durazno en Palisade durante el cual además de otros eventos, los restaurantes decoran sus menús con bebidas, postres y otros platillos a base de durazno.

Para conocer más de los sabores de Colorado visita: https://www.colorado.com/articles/colorado-beer-and-food-pairings

Shopping a cielo abierto

Para una experiencia de compras lejos de los centros comerciales tradicionales y para disfrutar del aire libre y el sol, Colorado ofrece algunos destinos más pequeños, acogedores e históricos y aquí te presentamos algunos de ellos.

Aspen

Sin duda alguna el pueblo de Aspen siempre es asociado con el lujo, y las compras aquí no son la excepción, desde marcas como Dior, Gucci y Prada, pasando por boutiques especializadas hasta tiendas de equipo deportivo y de montaña para alistarse para la temporada de ski, pues es bien sabido que este destino es una de las capitales mundiales de este deporte donde se reúnen los ricos y famosos.

Cherry Creek North

Puede ser descrito como un auténtico Rodeo Drive en miniatura, Cherry Creek North está ubicado a sólo unos minutos en auto desde el Centro de Denver, en donde enmarcadas por árboles y jardineras llenas de flores hay mas de 300 tiendas, spas, tiendas exclusivas, galerías de arte, restaurantes, boutiques y hoteles, que se pueden combinar con compras en el adyacente Cherry Creek Shopping Center, con tiendas como Neiman Marcus, así como de otras 40 tiendas de lujo.

Denver Premium Outlets

Por supuesto que para los que gustan de comprar las mejores marcas con excelentes ofertas, el recientemente inaugurado Denver Premium Outlets al norte de la ciudad ofrece amplios y modernos espacios al aire libre inspirado en el Fuerte Range utilizado maderas pesadas para enmarcar el entorno natural que rodea el centro comercial. El mall ofrece una mezcla de tiendas de diseñadores y marcas de estilo de vida populares, incluidas Nike Factory Store, Marmot, Cole Haan y Columbia con descuentos hasta del 65%.

Para conocer más de lugares de Colorado para compras inigualables visita: https://www.colorado.com/articles/unique-outdoor-shopping-colorado

Una aventura de otoño en globo sobre Colorado

Un paseo en globo aerostático sobre el estado de Colorado en el otoño te brindará vistas que no olvidarás jamás, con las escarpadas cumbres de granito de las montañas rocallosas, lagos cristalinos, ríos caudalosos, cañones sinuosos y un lienzo de árboles con hojas multicolor en tonos dorados, amarillos y rojizos que van haciendo el paisaje cada vez más sorprendente a medida que asciendes en la canastilla de tu globo.

Tu aventura comenzará muy cerca del amanecer cuando los vientos son más estables, por lo que es recomendable que vistas en capas ya que a esa hora las temperaturas son algo frescas, pero el calor que genera el globo y la gradual aparición de sol te harán entrar en calor.

Hay varios operadores que ofrecen paseos en globo, y cada uno le da su toque particular con brindis con champán o desayunos a bordo del globo por mencionar algunas. Aunque si tienes en mente alguna celebración o alguna propuesta “especial” estas compañías sin duda serán tu cómplice para darle a alguien especial una sorpresa que aunada a las vistas espectaculares harán que lo recuerden toda la vida. Los vuelos duran en promedio entre una y cuatro horas dependiendo del paquete que contrates y algunos de los puntos de partida incluyen ciudades como Boulder, Colorado Springs, Denver y Longmont así como los pueblos de montaña de Estes Park, Breckenridge, Vail, Ridgway, Ouray y Aspen.

Si quieres saber más sobre los paseos en globos aerostáticos o algunos festivales visita: https://www.colorado.com/articles/colorado-balloon-rides-balloon-festivals

Un recorrido por Denver amigable con el medio ambiente

Si durante tus viajes te gusta reducir tu huella de carbono y apoyar a la comunidad, Colorado te ofrece distintos recorridos para hacerlos y aquí te presentamos uno que comienza en Denver, la puerta de entrada a las aventuras en el Estado.

Al salir del Aeropuerto Internacional de Denver puedes abordar la línea RTD bajar en la estación 38th y Blake Street en el corazón del distrito de arte RiNo.Ahí puedes rentar un scooter eléctrico (Con ayuda de la app) y recorrer este vecindario de la ciudad donde los muros siempre están cubiertos con murales de diferentes artistas, ideales para grandes fotos para Instagram.

Para la hora de la comida puedes visitar la incubadora de comida Comal Heritage, que apoya a los inmigrantes a desarrollar sus habilidades culinarias a la vez que difunden la riqueza de la gastronomía de sus países de origen que van desde la etíope hasta la mexicana. Para la cena, Uchi es la opción perfecta, donde puedes saborear sushi de origen sostenible y una mezcla de otras delicias, como coles de Bruselas con chile y limón y carne wagyu marinada con ponzu. Para terminar tu día puedes hospedarte en The Source Hotel, que fue construido con materiales reciclados y de origen regional. Además de las elegantes vibraciones industriales modernizadas, encontrarás una piscina en la azotea y un mercado de productos regionales en la planta baja.

Si quieres conocer más de las opciones de recorridos eco-amigables visita: https://www.colorado.com/articles/colo-road-trippin-without-stopping-gas

Con información de Colorado y AdNova