STK: el asador más "chic" de Las Vegas, ideal para cenar con amigas

Las Vegas es el destino ideal para viajar con amigas: hay espectáculos, vida nocturna, spots glamorosos y restaurantes con comida deliciosa. Pero atrás quedaron los tiempos en los que tenías que ir a un restaurante sobrio y “aburrido” para disfrutar de comida de primer nivel.

Las Vegas Convention and Visitors Authorithy (LVCVA) invitó a Vive USA a disfrutar de una cena en STK, un asador contemporáneo ubicado al interior del hotel The Cosmopolitan (en el nivel 3 de la Torre Boulevard) y no superamos la noche memorable que pasamos.

STK está a cargo de The One Group y del chef ejecutivo Stephen Hopcraft. Su concepto es presentar una animada escena de bar, decoración “chic”, un menú irresistible y ambiente relajado creado por el DJ de la casa.

El restaurante envuelve a los comensales en una atmósfera íntima marcada por luces rosas y violetas, además de velas y linternas amarillas. Hay adornos girly de flores blancas y el mobiliario es súper cómodo.

Foto: Diana Espinoza

Platillos de autor en STK

La decoración de STK es fantástica, pero sus platillos lo son aún más. Tienen una gran presentación y los sabores son una explosión para los sentidos porque sus ingredientes son frescos y de primer nivel. Asimismo, son platos que todas las personas aman, pero elevados: Ribeye, hamburguesas, mariscos, pasta, donas, pastel de chocolate y pay de manzana entre otros.

Foto: Diana Espinoza

Nuestro menú fue:

-Raviolis de costilla con nuez, champiñón, manzana y trufa.

- Plato de Mariscos con ostras, camarones, ceviche, cangrejo y langosta.

- Hamburguesas pequeñas con suave carne wagyu, salsa especial y pan de ajonjolí.

- Una ensalada de corazones de lechuga romana con crutones y queso parmesano.

-Burrata con tomates deliciosos, pesto de albahaca y vinagre balsámico añejo.

-Ensalada de col rizada con quinoa, arándanos y manzanas.

-Ribeye con hueso.

-Lubina chilena glaseada con condimento miso.

-Tallarines de champiñones y trufa.

-Puré de papas doradas de Yukon.

-Crema de maíz y espárragos.

-Pastel de chocolate sin harina con salsa ganache.

-Pay de manzana con helado de vainilla, caramelo y hojuelas de manzana.

-Donas glaseadas STK con nueces pecanas escarchadas.

Foto: Diana Espinoza

Foto: Diana Espinoza

Cada plato que nos sirvieron fue un goce, pero en tu visita tienes que probar los tallarines con champiñones, el corte de carne de tu preferencia y recomendamos ampliamente las donas glaseadas como elección de postre.

SKT forma parte de la lista Opentable de los 100 mejores restaurantes de carnes en Estados Unidos y de su ránking de los 100 Hot Spots en la Unión Americana.

Foto: Diana Espinoza

Foto: Diana Espinoza

Los meseros ofrecen un servicio atento y el DJ hace una gran selección de música para amenizar la noche. Al salir, te quedarán ganas de seguir la fiesta en un antro de Las Vegas.

Lleva tu outfit más chic y glamoroso para disfrutar de la noche. El glitter será tu gran aliado. Aunque recomendamos este steak para una noche de chicas, hay muchos hombres que lo disfrutan de igual manera.