Tren conectará el Aeropuerto de Orlando con Walt Disney World

La empresa Brightline y Walt Disney World Resort firmaron un acuerdo para construir una estación de tren en Disney Springs que se conectará hacia y desde el Aeropuerto Internacional de Orlando, Florida.

El anuncio es una buena noticia para los miles de turistas que visitan este complejo turístico cada año. Muy pronto ya no será necesario tomar un taxi o rentar un auto para llegar a Disney Springs y los parques temáticos cercanos.

Disney Springs es un popular centro de compras, restaurantes y entretenimiento. Si bien no está inmediatamente junto a los cuatro parques temáticos, desde ahí se toma el transporte interno de Disney para llegar a ellos y a los dos parques acuáticos y más de 25 hoteles de Walt Disney World Resort.

El concepto de diseño para la estación propuesta en Disney Springs incluye un vestíbulo en el nivel del suelo, instalaciones para pasajeros y una plataforma de tren en el nivel superior. Pero aún no confirman una fecha en la que estará listo el proyecto.

“Nuestra misión siempre ha sido conectar a nuestros pasajeros con las personas y los lugares que importan, y Walt Disney World Resort es un gran ejemplo de esto”, dijo Patrick Goddard, presidente de Brightline

“Estamos entusiasmados de trabajar con Brightline en su búsqueda del desarrollo potencial de una estación de tren en Walt Disney World Resort, un proyecto que respaldaría nuestra economía local y ofrecería una solución de transporte audaz y con visión de futuro para nuestra comunidad e invitados”, agregó Jeff Vahle, presidente de Walt Disney World Resort.

Brightline también conectará el Aeropuerto Internacional de Orlando con los destinos de Miami, Fort Lauderdale y West Palm Beach. Esta última se completará en 2022.

Walt Disney World Resort tiene cuatro parques temáticos: Magic Kingdom, Epcot, Disney’s Hollywood Studios y Disney’s Animal Kingdom.

1. Magic Kingdom

Magic Kingdom fue elegido como el mejor parque temático de Disney y del mundo entero. Está ubicado en Walt Disney World Resort de Orlando, Florida.

Algunas de sus atracciones son Space Mountain, Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin, Pirates of the Caribbean, The Haunted Mansion y el icónico y recién remodelado Castillo de Cenicienta. Los viajeros alaban cada una de sus áreas temáticas, así como sus restaurantes y tiendas.

2. Disney’s Animal Kingdom

Es una tierra majestuosa. Te impresionará su diseño donde sobresale el árbol de la vida y atracciones como El Mundo de Avatar, Kilimanjaro Safaris, Dinosaur, Kali River Rapids, Expedition Everest y espectáculos inspirados en el Rey León o Nemo.

Pandora-El Mundo de Avatar abrió en 2017 como un espacio temático inspirado en la película Avatar de James Cameron. Esta tierra celebra la magia de la naturaleza con escenarios recreados del planeta Pandora, donde viven los Na'vi. Su majestuosidad te impresionará.

3. Disney’s Hollywood Studios

Este parque está dedicado a los éxitos cinematográficos de la compañía. Debes ir para recorrerlo y disfrutarlo.

Aquí encontrarás Toy Story Land, pero también recorridos y juegos mecánicos con estrellas de películas como Cars, Toy Story y Star Wars. Para quienes aman el terror está The Twilight Zone Tower of Terror.

Por si fuera poco, Rock n’ roller coaster starring Aerosmith es una montaña rusa que lleva a los amantes del rock por un viaje a toda velocidad en la limusina de la banda Aerosmith.

4. Epcot

No es el favorito de los viajeros en Estados Unidos, pero prepara la mayor renovación de su historia de cara a su 40 aniversario.

Uno de los ejes de la renovación es que el área de Future World se dividirá en tres secciones: World Discovery, World Nature y World Celebration. La primera sección estará inspirada en la ciencia y la tecnología. A partir de 2021, será sede de la nueva montaña rusa Future World, de Guardianes de la Galaxia.

Por ahora lo más destacable son sus espectáculos nocturnos y que puedes conocer culturas de todo el mundo en sus pabellones temáticos.