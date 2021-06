Ubicación, costo y cómo ahorrar al visitar Disneyland en California

Disneyland es uno de los parques de atracciones más visitados en Estados Unidos debido al gran número de atracciones que ofrece para toda la familia.

Este fue el primer parque construido por Walt Disney, en 1955, inspirado en los icónicos personajes animados que creó años antes. Al momento de su inauguración contaba con 18 atracciones y ahora tiene más de 50.

Su primera gran expansión llegó en 1959 con tres nuevas atracciones, mientras la más reciente se realizó desde 2019 con Star Wars: Galaxy’s Edge y sigue en este 2021 con la tierra de los Avengers.

El resort está dividido en dos parques: Disneyland Park, con más juegos para niños, y California Adventure Park, con más atracciones para adolescentes y adultos. Los boletos se pagan por separado para cada parque pero se ofrecen algunos pases especiales para reducir el costo.

Además de los juegos mecánicos, experiencias inmersivas, restaurantes y tiendas de souvenirs, Disneyland cuenta en su resort con hoteles donde los visitantes se pueden alojar y disfrutar de la experiencia completa con habitaciones y áreas comunes decoradas con los personajes más famosos de la compañía.

¿Dónde está Disneyland en Estados Unidos?

Disney cuenta con parques en diferentes partes del mundo, pero el primero se construyó en el estado de California. El resort se ubica en la ciudad de Anaheim, a las afueras del condado de Los Ángeles.

Disneyland se encuentra a 40 minutos en automóvil del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles y a 25 minutos del Aeropuerto John Wayne.

Las ciudades californianas más cercanas a Anaheim son Buena Park, Westminster, Santa Ana y Orange, las cuales son una buena opción para alojamiento a menor costo.

¿Cuánto cuestan los boletos de Disneyland?

Disneyland Resort tiene precios basados en cinco niveles, según la epoca del año en la que se visite el parque temático.

Niños de 3 a 9 años

Nivel 1: 98 dólares (1,960 MXN).

Nivel 2: 108 dólares (2,160 MXN).

Nivel 3: 117 dólares (2,340 MXN).

Nivel 4: 132 dólares (2,640 MXN).

Nivel 5: 146 dólares (2,916 MXN).

Mayores de 10 años de edad

Nivel 1: 104 dólares (2,080 MXN).

Nivel 2: 114 dólares (2,280 MXN).

Nivel 3: 124 dólares (2,480 MXN).

Nivel 4: 139 dólares (2,780 MXN).

Nivel 5: 154 dólares (3,80 MXN).

El costo del boleto Park Hopper, que permite el ingreso a los parques Disneyland y Disney California Adventure durante el mismo día, tiene un costo de 55 dólares.

¿Cómo ahorrar al visitar el parque de Disney en Florida?

Para ahorrar al máximo debes optar por visitar el parque de Disney en California en martes o miércoles de temporada baja, cuando es más probable encontrar los precios más bajos.

La comida dentro de Disneyland es muy costosa, hasta el punto en que una rebanada de pizza rebasa los 10 dólares, pero permite el ingreso de alimentos y bebidas. Puedes prepararte un paquete de sándwiches o comprar aperitivos y agua antes de llegar.

Recuerda que los precios que se muestran en la comida, en los souvenirs y en todos los artículos en venta no incluyen los impuestos. Si ves un llavero que cuesta 8 dólares, al llegar a la caja terminarás pagando casi 10 dólares.

Los souvenirs más baratos en las tiendas del parque temático son los llaveros, las plumas y juguetes pequeños. Las orejas de Mickey Mouse, la ropa y los juguetes medianos rebasan los 40 dólares.

Las mejores atracciones en Disneyland

Uno de los atractivos estelares del parque temático de Disney en California es el Castillo de Bella Durmiente, dedicado a una de las películas clásicas de Disney, La Bella Durmiente de 1959.

A diferencia del resto de los castillos en los complejos Disney del mundo, el Castillo de La Bella Durmiente es la única construcción que cuenta con un puente levadizo funcional que sólo se ha bajado dos veces en su existencia: en la apertura del parque en 1955 y en 1983.

Star Wars: The Rise of the Resistance lleva a los visitantes por una aventura de otra galaxia, en la que son capturados por Kylo Ren. Los turistas serán reclutados por Leia Organa para formar parte de la Resistencia, que trata de acabar con la Primera Orden. Junto con Rey, Finn y BB-8, suben a una nave que será atrapada por un Destructor Estelar. La misión será tratar de escapar de un ejército de Stormtroopers y abandonar la nave enemiga.

Space Mountain es una de las atracciones principales en Disneyland, ya que lleva a los turistas por un viaje en una montaña rusa totalmente cubierta, como si se tratara de un cohete que llega al espacio.

Indiana Jones Adventure traslada a los visitantes a las películas de Indiana Jones con bolas de fuego y emboscadas de esqueletos, pero la emoción que lleva a los fanáticos al borde de la emoción se encuentra al final.

Cada parque de Disney tiene un espectáculo diferente para maravillar a sus visitantes durante las noches. Disneyland Park tiene Fantasmic y California Adventure posee World of Color



