Universal Orlando Resort invitó a visitantes de todas las edades a volar con dragones en un mundo colorido y totalmente inmersivo, lleno de aventuras vikingas, en How to Train Your Dragon - Isle of Berk, uno de los cinco mundos del nuevo parque temático Universal Epic Universe, que se inaugurará en 2025. Aquí, los visitantes verán cómo es vivir entre dragones mientras exploran un mundo fascinante que incluye atracciones emocionantes, encuentros con personajes queridos, restaurantes, tiendas - incluso dragones voladores - basadosen la trilogía de DreamWorks Animation, premiada y nominada al Oscar, "Cómo entrenar a tu dragón".

Cómo entrenar a tu dragón en Epic Universe. Fotos: Cortesía Universal Orlando Resort.

Desarrollado en colaboración entre Universal Creative y los cineastas DreamWorks Animation y Universal Pictures, How to Train Your Dragon - Isle of Berk captura la emoción, el humor y la escala de las películas en una auténtica recreación del mundo accidentado y rocoso donde conviven vikingos y dragones extravagantes en divertida armonía. Los visitantes de Berk encontrarán uno de los entornos más impresionantes que Universal ha creado, con una arquitectura inmensa, con detalles tallados a mano, un paisaje exuberante y colinas extraordinarias que rodean las vibrantes casas de los dragones y los establecimientos locales. Y dondequiera que los visitantes miren dentro de la bulliciosa aldea, encontrarán diversión infinita, desde dragones en sus hábitats naturales y ovejas que intentan disfrazarse del dragón Terror Terrible en esporádicos ataques de fuego, lo que convierte a la Isle of Berk en una atracción en sí misma.

BIENVENIDOS A LA ISLE OF BERK

El primer impacto de los visitantes a la Isle of Berk será una vista increíble similar a la que se ve en las películas: con una vasta y resplandeciente laguna que cuenta con dos estatuas vikingas de 12 metros de altura, en medio de un pueblo situado sobre mares agitados. Los visitantes descubrirán cuatro atracciones, un espectáculo en vivo y varias experiencias de encuentros con personajes y dragones que ofrecen algo para cada miembro de la familia, que incluyen:

Hiccup's Wing Gliders - en esta montaña rusa familiar, Hipo invita a nuevos y valientes vikingos a dar un paseo en su último artilugio de planeo: una máquina voladora con alas que lanza a los aspirantes a Dragon Riders al cielo para disfrutar de una vista aérea de Berk. Los visitantes volarán junto a Hipo y Chimuelo y alcanzarán velocidades de hasta 72 km/h mientras revolotean alrededor del perímetro de Berk, e incluso a través de la laguna, mientras experimentan de primera mano lo que es volar sobre un dragón.

The Untrainable Dragon - inspirado en el exitoso show de Universal Beijing Resort "Untrainable", este espectáculo en vivo lleno de dragones lleva a los visitantes a un viaje inolvidable con los personajes queridos Hipo, Chimuelo, Gobber y Astrid mientras trabajan juntos para resolver el misterio del The Untrainable Dragon. Esta conmovedora historia está ambientada con cautivadores números musicales, impresionantes paisajes y vuelos de dragones de tamaño natural.

Fyre Drill - Los traviesos vikingos gemelos Ruffnut y Tuffnut invitan a equipos de vikingos a competir, ganar y empaparse entre sí en esta salvaje batalla de barcos. Los visitantes abordarán un colorido barco con cabeza de dragón y dispararán cañones de agua contra objetos que imitan llamas para practicar la extinción de incendios, una habilidad crucial que se debe dominar cuando se vive con dragones.

Dragon Racer's Rally - los nuevos corredores vikingos de Berk pueden practicar maniobras acrobáticas y giratorias de alta velocidad en dos máquinas de carreras de dragones, fabricadas por vikingos, que alcanzan alturas de hasta 20 metros en el aire. Los visitantes pueden controlar qué tan "salvaje" o "suave" será su experiencia mientras realizan las habilidades de alto vuelo, desafío a la gravedad, descenso y ascenso, necesarios para ganar los elogios dignos de un verdadero campeón de carreras de dragones.

Cómo entrenar a tu dragón en Epic Universe. Fotos: Cortesía Universal Orlando Resort.

Viking Training Camp - los pequeños vikingos aprenderán todo lo que necesitan saber sobre los dragones mientras trepan, se deslizan y exploran varios caminos en este gran campamento de aventuras interactivo - con un curso de agilidad vikinga, un balancín con temática de Chimuelo, bebés escaladores de dragón Gronckle y más.

Meet Hiccup and Toothless - Los visitantes pueden visitar Haddock Paddock para disfrutar de una increíble experiencia de Meet & Greet con el heroico Caballero Dragón, Hipo, y posar para una foto con su amigable Furia Nocturna, Chimuelo. Además, a lo largo del día, los visitantes también podrán encontrarse con otros vikingos y dragones conocidos mientras exploran Berk.

Restaurantes y tiendas temáticas

Los visitantes también pueden cenar y comprar como vikingos en los diversos restaurantes y tiendas temáticas, que incluyen:

Mead Hall - El corazón palpitante de Berk y la sala de reuniones principal del pueblo, Mead Hall es donde los visitantes pueden comer como un vikingo y disfrutar de un delicioso menú que incluye una variedad de carnes, pescados, sándwiches y más, además de una colección de hidromiel y sidra.

Spit Fyre Grill - Con vistas a la atracción acuática Fyre Drill, el Spit Fyre Grill es un restaurante de servicio rápido que ofrece comidas deliciosas y abundantes, asadas a la parrilla.

Hooligan's Grog & Gruel - los visitantes pueden comer bocadillos rápidos en este quiosco temático ubicado en Viking Camp.

Y después de un día de entrenamiento de dragones, los visitantes pueden celebrar su aprendizaje con una variedad de productos disponibles en tiendas temáticas como Viking Traders, How to Treat Your Dragon, Hiccup's Work Shop y Toothless' Treasures.

Para celebrar las aventuras del tamaño de un dragón que aguardan en How to Train Your Dragon - Isle of Berk, los visitantes ahora pueden comprar una variedad de artículos inspirados en este mundo vibrante que llega a Epic Universe, que incluyen ropa, tazas y serpentinas.