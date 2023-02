Universal Parks llevará experiencia de terror a Las Vegas con expansión de Área 15

Directamente de Universal Parks & Resorts, los creadores de Halloween Horror Nights, el evento global de Halloween más popular del mundo, llega una nueva experiencia de entretenimiento permanente en Las Vegas. Este concepto original dará vida a la vasta biblioteca de películas de terror clásicas y las historias más aterradoras de Universal.

Con una variedad de experiencias únicas, inmersivas y fantásticamente horribles que están cerca de energéticos lugares para comer y beber durante el día y se transforman en bares y restaurantes inquietantes por la noche, el nuevo concepto marca la primera vez que Universal crea una experiencia de terror permanente más allá de sus parques temáticos.

Se podrán experimentar emociones y los sustos que sus fanáticos del terror han llegado a amar y emocionará a cualquiera que busque un nuevo nivel de entretenimiento experiencial. El espacio también contará con una experiencia continuamente actualizada, eventos de temporada y productos únicos.

Universal ha definido durante mucho tiempo el género de terror con sus películas clásicas con personajes icónicos como Frankenstein, Drácula, The Mummy and the Wolf Man, e historias modernas de terror y suspenso a través de colaboraciones con directores como Jason Blum, James Wan y Jordan Peele. Solo Universal podría traer la emoción y el entusiasmo de este género a gran escala y en tres dimensiones.

“Universal es conocida por nuestra capacidad de ofrecer experiencias de entretenimiento de terror originales, altamente temáticas y aterradoras para millones de fanáticos cada año”, dijo Page Thompson, presidente de New Ventures, Universal Parks & Resorts. “Estamos emocionados de darle a nuestra base de fans global otra forma de asustarse y divertirse en el corazón de Las Vegas, el lugar perfecto para este tipo de concepto único”.

La nueva experiencia de terror de Universal será el inquilino principal en una nueva expansión de 20 acres del distrito de entretenimiento inmersivo AREA15 de Las Vegas que se abrió inicialmente al público en septiembre de 2020 y ha atraído a más de cuatro millones de visitantes desde entonces. Ocupando un espacio de más de 10 mil metros cuadrados, la nueva experiencia Universal es un complemento innovador y creativo de las raíces de AREA15 en el arte y el entretenimiento experiencial.

Añadiendo a la emoción de esta nueva experiencia se suma la reacción de la comunidad de Las Vegas:

“AREA15 cura una constelación de las mejores experiencias de su clase. El concepto nunca antes visto de Universal encajará perfectamente porque nuestros visitantes saben que pueden esperar entretenimiento nuevo y emocionante en AREA15”, dijo Winston Fisher, director ejecutivo de AREA15. “Estamos enormemente agradecidos de tener una compañía extraordinaria como Universal como nuestro socio mientras nos embarcamos en la siguiente fase de crecimiento de AREA15”.

Universal Parks llevará experiencia de terror a Las Vegas con expansión de Área 15

“Las Vegas es un destino de entretenimiento como ningún otro, y estamos encantados de dar la bienvenida a Universal a nuestra ciudad”, dijo la alcaldesa de la ciudad de Las Vegas, Carolyn Goodman. “La experiencia Universal brindará exactamente el tipo de entretenimiento emocionante y de alta calidad que nuestra ciudad, nuestros visitantes y nuestros residentes desean”.

“Las Vegas es una comunidad vibrante y cada vez más conocida internacionalmente por las experiencias de artes creativas que ofrecemos”, dijo la concejal de la ciudad de Las Vegas, Olivia Díaz. “La decisión de Universal de anclar su próxima creación innovadora en la ciudad es una noticia emocionante tanto para mis residentes como para los visitantes. Las oportunidades laborales serán invaluables para nuestra comunidad, especialmente para aquellos interesados en la industria del entretenimiento”.

A medida que los planes toman forma, Universal Parks & Resorts espera compartir más detalles sobre el concepto junto con la fecha de apertura.