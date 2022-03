Universal Studios Hollywood abrirá el primer Super Nintendo World en 2023

¡Atención fanáticos de Mario Bros! Por fin Universal Studios Hollywood, Los Ángeles, anunció que abrirá una nueva atracción dedicada al mundo de Nintendo próximamente.

El complejo dijo en un comunicado que el primer parque temático, llamado Super Nintendo World, abrirá en California en 2023, aunque no especificó una fecha.

La llegada de esta atracción a Estados Unidos está inspirada en el éxito de asistencia de Super Nintendo World y el área completamente dedicada al icónico personaje de Mario Bros en Japón, durante marzo de 2021.

Al igual que en el videojuego animado, los fanáticos podrán deslizarse por las tuberías verdes y apreciar cada detalle del reino del personaje, incluidas las construcciones pixeladas en versiones de tamaño real.

Los invitados podrán encontrarse con personajes como Mario, Luigi y la Princesa Peach.

El parque incluirá experiencias inmersivas hechas realidad con innovaciones tecnológicas y artísticas desarrolladas por el talento de Universal Creative, una asociación de la empresa de entretenimiento con Nintendo.

“La nueva tierra inmersiva e interactiva no sólo brindará entretenimiento emocionante, sino que también presentará un espectáculo visual de colores vibrantes e ingenio arquitectónico”, dijo Universal en su anuncio.

“Las tiendas y los restaurantes temáticos mejorarán toda la experiencia”, añadió.

El parque temático permitirá a los huéspedes, entre otras cosas, cenar con el plomero italiano una super pizza bowl de champiñones en uno de sus restaurantes, además de tiramisú de bloque de signo de interrogación y ensaladas caprese de Piranha Plant, entre otros platillos inspirados en la franquicia animada.

Los productos temáticos de Mario estarán disponibles antes de la apertura del parque; Universal dará la noticia de cuándo serán lanzados en las tiendas.

#SuperNintendoWorld is opening in 2023 at Universal Studios Hollywood! Level up with exclusive merch at the Feature Presentation store, opening soon. pic.twitter.com/4qh0bDACGN