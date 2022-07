¡Viaja con tu perrito! Hoteles, restaurantes y atracciones pet-friendly en San Francisco

De acuerdo con el censo más reciente, en San Francisco los perros superan en número a los niños. La mejor ciudad pet-friendly de Estados Unidos tiene todo para ofrecer una cálida bienvenida a sus muy especiales visitantes: hoteles, restaurantes, parques y playas, mientras disfrutan juntos del mejor clima y de paisajes inolvidables.

Hoteles de San Francisco que admiten mascotas

San Francisco cuenta con más de 65 propiedades pet-friendly que se pueden reservar en www.sftravel.com

En el corazón de Union Square, el Hotel Nikko San Francisco ofrece camas para perros, platitos para comida y agua, camitas y treats al hacer el check-in. En su terraza al aire libre cuenta con un espacio donde pueden pasear sin correa y una doghouse-cable car, especial para perros, hecho a medida.

Como todo viajero experto, previo al viaje, puede comprar el coffee table book 49Dogs, que muestra los lugares más emblemáticos de San Francisco y los secretos mejor guardados a través de los ojos de 49 perros locales y un gato llamado Nikko.

Algunos de los patios y jardines privados más elegantes de la ciudad se encuentran en el hotel W San Francisco, donde cinco suites "Spectacular Studio" están equipadas con estructuras de patio privadas y personalizadas, diseñadas por Skylab Architecture. Realizado por LIT Workshop. Parte del diseño Gold Fever de Skylab se inspira en la región y su historia.

El programa P.A.W. (Pets Are Welcome) de W ofrece una cama personalizada para mascotas, platos para comida y agua con tapete, letrero en la puerta de la habitación, etiqueta para mascotas W, bolsas de limpieza y más.

Anteriormente con sede en San Francisco, Kimpton Hotels & Restaurants ha dado la bienvenida a las mascotas durante mucho tiempo. Su nueva propiedad en San Francisco, The Kimpton Alton Hotel, en Fisherman's Wharf, ofrece beneficios para perritos, como hospedaje sin tarifa de mascota, ni requisitos como tamaño o raza; camas y platos, y fácil acceso a paseadores de perros, gracias a la recientemente lanzada alianza con la marca WAG!

Además, el hotel regala a estos pequeños un pañuelo Alton en el check-in, y sus dueños pueden comprar una gran variedad de ropita para perros, disponible en la boutique, The Foggy Dog.

Para celebrar el Mes Nacional del Perro en agosto, The Kimpton Alton hotel ofrece el paquete "The Foggy Dog", que se puede reservar del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2022.

La "Grande Dame" de Nob Hill, Fairmont San Francisco, ofrece un in-room dining menu pet-friendly y cuenta con un equipo de Concierge experto en mascotas, así como los mejores parques, paseos y senderos cercanos al hotel.

El hotel más nuevo de San Francisco, el recientemente renovado Beacon Grand en Union Square (anteriormente Sir Francis Drake), cuenta con el menú a la habitación "Beacon Finds" que incluye artículos exclusivos de una de las tiendas favoritas en la ciudad, George, así como paseos y una guía para mascotas sobre restaurantes y bares, masajes para mascotas y spas para perros.

Staypineapple, An Elegant Hotel Union Square "Nosotros no sólo ‘admitimos’ perros, sino que estamos obsesionados con ellos”. Su "Pineapple Pup Package" ahorrará a los viajeros un 50% en la tarifa diaria por mascota cuando se reserva directamente a través del hotel, utilizando el código promocional PUP. El paquete incluye un plato para agua, una lata de golosinas Staypineapple, un dispensador de bolsas para desechos, y una cama para usar durante su estancia. El hotel también ofrece hangers especiales para la puerta de la habitación, así, el personal sabrá que hay un perrito hospedado en ella, y que puede estar solo o acompañado.

El céntrico Hilton San Francisco Union Square permite a los viajeros registrarse con hasta dos perros por habitación. Muchas habitaciones cuentan con balcones, y el hotel ofrece camitas, treats y platitos.

Restaurantes y bares pet-friendly en San Francisco

La tan famosa escena gastronómica de San Francisco es aún más acogedora para ellos hoy que comer al aire libre se ha convertido en un must. Más de 1,000 restaurantes abrieron atractivas terrazas durante la pandemia, y todo parece indicar que esta maravilla llegó para quedarse. Si bien no todos los parklets admiten mascotas, hoy hay más opciones que nunca.

Wayfare Tavern, del Chef Tyler Florence, es un hotspot que ofrece auténticos platillos estadounidenses inspirados en la cocina local de principios del siglo XX. Las comidas comienzan con deliciosos popovers calientes, y el menú ofrece comfort food como pollo frito en salmuera de suero de leche, huevos endiablados del Sur, y la hamburguesa Tavern.

Palm House, también conocido como 'Pawm House', tiene un nuevo Bark Bar centrado en perritos, donde pueden disfrutar de un momento muy agradable en el patio del restaurante. El menú degustación para caninos de Bark Bar consiste en un plato principal con la opción de Pollo Loco Moco o Pollo Huli Huli, y postres proporcionados por Le Marcel Bakery San Francisco. El nuevo Bar Bark Leisure Hour de Palm House se puede disfrutar de martes a viernes, de 4 a 7 pm.

Scoma's en Fisherman's Wharf es un clásico de San Francisco. El restaurante de mariscos pier-to-plate agregó dos áreas de comedor al aire libre que admiten mascotas. Uno tiene vistas a los barcos atracados y a la ciudad, mientras que el otro está situado a lo largo de la bahía, con vista al Golden Gate

Para tener una vista panorámica de Bay Bridge, Treasure Island y el horizonte de San Francisco, los asientos al aire libre de Waterbar y Epic Steak, en el Embarcadero, son, definitivamente, la mejor opción. Waterbar ofrece un menú diario de pescados y mariscos frescos y de origen sostenible, y la selección más amplia de ostras de la costa oeste. Epic Steak cuenta con ganado criado en pastizales sin hormonas ni antibióticos, productos locales orgánicos y mariscos sustentables.

Fog Harbor Fish House y Pier Market sirven mariscos 100% sustentables y ofrecen la experiencia gastronómica por excelencia frente al mar de San Francisco. Los perros son bienvenidos en las mesas al aire libre.

La cervecería independiente de San Francisco, Fort Point Beer Company, cuenta con un espacio que admite mascotas, en el emblemático Ferry Building. Su concepto Beer Garden, recientemente lanzado (abierto de domingo a viernes) amplía su kiosko al aire libre, donde sirven cervezas clásicas como KSA Kolsch Style Ale, y otras más nuevas como Lobos Hazy India Pale Ale diariamente.

Mission Rock Resort, situado a orillas de Mission Bay, ofrece vistas panorámicas a la bahía y cenas al aire libre que admiten mascotas. Sirve mariscos en un ambiente relajado y lleno de diversión. Es conocido por sus horas felices de ostras.

Durante la hora del postre, lo ideal es visitar una de las panaderías para perros. Adquiera treats totalmente naturales, hechos a mano, en Le Marcel Dog Bakery, o en Mishka Dog Boutique, ambas en la Marina; también algunos recién horneados de Bow Wow & Kitty Too en Pier 39. Mishka Dog Boutique abrirá una ubicación en Ferry Building este verano.

Parques y atracciones pet-friendly

Muchos de los parques de San Francisco tienen áreas sin correa. Para los padres de mascotas que buscan parques cerrados, se encuentran el parque para perros cercado más grande de la ciudad, el Golden Gate Park Dog Training Area, que reabrió a principios de 2021, después de una renovación de 2.4 millones de dólares; el otro es el parque más nuevo de la ciudad, ubicado en Russian Hill, Francisco Park.

Para obtener una lista de áreas sin correa y carreras cerradas para perros en los parques de la ciudad, consulte las áreas de juego para perros de San Francisco Recreation & Parks en su sitio web.

El Golden Gate también abarca Ocean Beach, la cual cuenta con ciertas áreas en las que los perros pueden estar sin correa. Los fines de semana, un tramo de dos millas de Great Highway, el paseo marítimo que corre a lo largo de Ocean Beach, se cierra a los automóviles.

Más allá de la costa suroeste de la ciudad, en Fort Funston, estos pequeños pueden pasear sin correa y correr por las dunas hasta la orilla del agua.

Dado que San Francisco es una de las ciudades más transitables, es fácil explorar los diversos vecindarios de la ciudad, desde North Beach hasta Chinatown, desde Union Square hasta South of Market (SOMA), y más allá. Los perros con correa son bienvenidos en Pier 39, en Fisherman's Wharf, y en los cruceros que atraviesan la bahía, Blue & Gold Fleet.

Hay más de 1,000 murales en todo San Francisco, incluyendo más de 200 en Mission District. Disfrute de un paseo por Balmy Alley y Clarion Alley. Además, las escaleras de San Francisco, que conducen a lugares pintorescos, están cubiertas de arte. San Francisco Travel tiene una guía para explorar lo más hermoso.

