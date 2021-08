Video. Arrestan a pasajero tras agredir a empleados en aeropuerto de Miami

Un hombre fue detenido luego de comportarse de forma agresiva con los empleados del Aeropuerto Internacional de Miami, en Florida.

Viajeros que se encontraban en las instalaciones grabaron en video el momento en que el sujeto gritó contra el personal y dañó el mobiliario del aeropuerto.

En el clip se observa que el hombre de pantalones claros y playera negra se acerca a un trabajador y comienza a gritarle frente a una de las puertas de embarque. Simula golpearlo en varias ocasiones y luego toma uno de los postes separadores de filas y lo arroja cerca de donde se encontraban varios empleados.

El pasajero, sin cubrebocas, luego se dirige al pasillo, donde patea uno de los señalamientos de limpieza y lo rompe.

“¿Dónde está la policía?”, expresó la mujer que filmaba la escena en el Aeropuerto Internacional de Miami.

Meanwhile in MIA last night | #ONLYinDADE pic.twitter.com/QFNogzDYzg