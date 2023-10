Este invierno, más allá de las típicas atracciones navideñas, ciudades de Estados Unidos y Canadá abrirán al público castillos diseñados y construidos ¡a base de puro hielo!

Si eres un acérrimo amante del frío y de las atracciones turísticas únicas, toma nota, porque en esta temporada puedes deslizarte dentro de un castillo helado y cantar Let It Go muy al estilo Frozen, en seis ciudades de América del Norte gracias a la empresa Ice Castles.

Desde 2011, la compañía se ha dedicado a crear paraísos invernales para la diversión de todo tipo de visitantes, desde aquellos que van con amigos, hasta la familia completa.

La primera experiencia la comenzó Brent Christensen en Utah, con un minicastillo de hielo en su patio trasero para entretenimiento y diversión de sus hijos, poco después de notar el éxito que significó la construcción, el creador expandió su proyecto a otras cinco ubicaciones dentro de Estados Unidos y Canadá: Colorado, Alberta, Minnesota, Wisconsin y New Hampshire.

“Aunque Ice Castles ha crecido significativamente desde entonces, nuestra misión sigue siendo la misma: crear felicidad, risas y recuerdos inolvidables de invierno”, describe la compañía.

Dentro de estas estructuras, los visitantes pueden sacarse originales fotos para Instagram, caminar por estrechos laberintos, apreciar espectáculos de luces y disfrutar de un frío, pero interesante momento.

Cada castillo está hecho de miles de carámbanos colocados a mano por artistas de hielo profesionales, además de esculturas iluminadas con focos LED, toboganes, túneles tallados en hielo, tronos congelados y fuentes.

Si bien la idea de los castillos de hielo es homogénea en las seis ciudades, cada ubicación es única por sus diferentes climas locales.

“La Madre Naturaleza es nuestro principal arquitecto, y siempre nos sorprende lo que nos permite crear cada temporada” dijo Ryan Davis, CEO de Ice Castles a NBC.

“Nuestro equipo en colorado ha estado trabajando duro durante las últimas semanas para diseñar el castillo para que podamos construir una experiencia invernal única que sea divertida para personas de todas las edades”, señaló.

Precios y horarios

Las fechas de apertura aún no han sido anunciadas, pero se espera que sean anunciadas en las siguientes semanas para que los invitados puedan hacer sus reservaciones a través del sitio web icecastles.com.

Los horarios de operación están planeados de la siguiente manera:

Lunes, miércoles y jueves de 4 pm a 9 pm, viernes hasta las 10 pm, sábado y domingo a partir de medio día hasta las 10 pm, los martes no abrirán.

En promedio, los accesos generales oscilarán en los $13 y 20 dólares, depende de la ciudad que se elija, el día y el horario.

Por ejemplo, en New Hampshire las entradas para adultos serán de $17 dólares entre semana y $21 para fin de semana, los niños entre 4 y 11 años pagarán $12 y $14 dólares y los menores entrarán gratis.

Consulta su página web para obtener más información y actualizaciones.

