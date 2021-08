5 consejos de los CDC para un regreso a clases seguro en pandemia

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos ofrecieron una serie de consejos para el regreso a clases durante la pandemia de Covid-19, para mantener a niños y adolescentes con el menor riesgo posible.

En Estados Unidos, las autoridades recomiendan que todos los adolescentes mayores de 12 años estén vacunados contra el Covid-19, pero en países como México todavía no se ha permitido que este sector se vacuna, por lo que es necesario redoblar los cuidados para prevenir un contagio.

Los CDC explican que los niños y los adolescentes pueden contagiarse con el virus SARS-CoV-2, desarrollar síntomas, enfermar de Covid-19 y transmitir el virus a otras personas. La agencia atribuye la baja tasa se incidencia en este sector al inicio de la pandemia a que tenían una baja exposición por los cierres de escuelas y guarderías, pero las tasas de infección ahora son comparables.

“Los niños y adolescentes pueden transmitir el SARS-CoV-2 a otras personas incluso cuando no presentan síntomas o tienen síntomas leves”, explicaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Como medidas de prevención, los CDC recomiendan que en las instituciones educativas se respete el oso de cubrebocas, el distanciamiento físico, las pruebas de detección a estudiantes y trabajadores, una buena ventilación y el lavado de manos frecuente.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades piden a las comunidades escolares que no bajen la guardia y que tomen en serio el riesgo que implica la enfermedad. Esto implica no retirarse el cubrebocas en ningún momento y siempre mantener el distanciamiento físico.

La agencia pide que los padres exhorten a sus hijos a lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente, ya que es la mejor forma de eliminar los gérmenes y evitar la propagación de enfermedades.

K-12 administrators, teachers, and staff: CDC has updated guidance to support safe in-person learning at K-12 schools while preventing the spread of #COVID19. More: https://t.co/EY4kdEs1cg pic.twitter.com/Jo9ZugE7Hh