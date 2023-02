“Si no puede asistir a la ceremonia de naturalización a la cual está citado, devuelva la notificación, Formulario N-445 - Notificación de Ceremonia de Juramento de Naturalización a su oficina local de USCIS, junto con una carta en la que solicita una nueva fecha y explica las razones por las que no puede asistir a la ceremonia de naturalización para la que fue citado. No asistir a una ceremonia de naturalización más de una vez pudiera conllevar la denegación de su solicitud”, advierte USCIS.

USCIS