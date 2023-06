We're adding 13 countries to the electronic travel authorization (eTA) program:

🇦🇬Antigua and Barbuda

🇦🇷Argentina

🇨🇷Costa Rica

🇲🇦Morocco

🇵🇦Panama

🇵🇭Philippines

🇰🇳St. Kitts & Nevis

🇱🇨St. Lucia

🇻🇨St. Vincent and the Grenadines

🇸🇨Seychelles

🇹🇭Thailand

🇹🇹Trinidad & Tobago

🇺🇾Uruguay pic.twitter.com/7aDcTWPvHr