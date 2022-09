Cinco héroes que hicieron frente a los atentados del 11-S

Este 11 de septiembre es el 21 aniversario del peor ataque terrorista en la historia de Estados Unidos, orquestado por Osama bin Laden.

En 2001, murieron 2 mil 996 personas y cientos quedaron heridos después del impacto de cuatro aviones en cuatro puntos clave del país. Hubo 19 secuestradores terroristas, miembros del grupo islámico Al Qaeda.

Durante esta tragedia muchos estadounidenses se convirtieron en héroes al salvar cientos de vidas que corrieron peligro tanto en el World Trade Center de Nueva York, donde fueron estrellados dos aviones llenos de combustible, en el Pentágono en Washington DC donde cayó el tercero y en el Capitolio, cuando los pasajeros del cuarto avión evitaron que se mataran a miles de empleados y transeúntes de esta zona.

Para conmemorar la trágica fecha, te presentamos cinco casos de heroísmo que hicieron frente a los ataques.

Un ex marine, llamado Jason Thomas de 27 años, se encontraba en Long Island cuando se enteró de los ataques al World Trade Center. Sin pensarlo dos veces, se puso su uniforme de la Infantería de Marina donde desempeñó el papel de sargento un año antes y se dirigió a Manhattan a brindar su ayuda.

Junto a él, se unió Dave Karnes, otro ex marine que se encontraba en Connecticut al momento de los ataques en Nueva York.

Poco después de ver los sucesos en televisión, se alistó, fue a cortarse el cabello, se puso su uniforme de infante de marina y condujo hacia la ciudad.

Cuando ambos valientes llegaron a la Ground Zero, reducida a cenizas y escombros, comenzaron a buscar sobrevivientes con linternas y herramientas de atrincheramiento militar.

Habilitaron espacios entre para que los socorristas pudieran sacar a las víctimas a tiempo.

Dos asistentes del vuelo de American Airlines, que se dirigía de Boston a Los Ángeles y que se impactó con la torre norte del WTC, emitieron información sobre el secuestro de su avión al FBI.

A través de llamadas telefónicas las azafatas Betty Ong y Amy Sweeney informaron el secuestro del avión, así como algunos asesinatos dentro de la cabina y detalles sobre los cinco secuestradores, incluidas sus apariencias y números de asientos.

New Observer informó las hazañas de Sweeney para enviar las alertas del secuestro:

La sobrecargo dio información sobre los secuestradores y 20 minutos después identificaron sus nombres y direcciones, detalles que ayudarían después al FBI a impulsar las investigaciones.

Fue el responsable de evacuar a más de 2 mil 700 personas de la torre sur del WTC, después del primer impacto en la torre norte.

Rescorla era un exoficial del ejército estadounidense reconocido múltiples veces por sus hazañas en el campo de guerra de Vietnam.

Cuando obtuvo el puesto como jefe de seguridad en la torre sur, hizo que todos los empleados practicaran simulacros de emergencia, mismos que ayudaron a desocupar el edificio 16 minutos después del primer ataque.

Durante la evacuación tranquilizó a las personas cantando God Bless America y Men of Harlech con un megáfono mientras bajaban por las escaleras; esto mismo hacía con los soldados mientras estaban bajo fuego en la guerra.

The New Yorker obtuvo detalles de una llamada que hizo Rescorla a su esposa en la cual dijo “Deja de llorar. Tengo que sacar a estas personas de manera segura. Si algo me pasara, quiero que sepas que nunca he sido más feliz. Tú hiciste mi vida”.

Rick fue visto por última vez ayudando a las personas en el piso 10 y dirigiéndose a buscar rezagados, nunca se encontró su cuerpo.

Inspired by GIs he met in Cornwall in '43, Rick Rescorla enlisted in @BritishArmy & later served w/ distinction in @USArmy. On 9/11 he was in Tower 2 when the plane hit. Rick's actions that day are credited with saving 1000s of lives-he was last seen running back inside the tower pic.twitter.com/froXIzHHUg